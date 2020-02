Sarteano. Agli Arrischianti “si fa ma non si dice” !

(Comunicato stampa)

Si fa ma non si dice!: musica, drag queen e divertimento sul palco Arrischianti.

Già qualche anno fa, quando ancora la parola drag queen era sconosciuta ai più, a Sarteano gli Arrischianti ospitarono lo spettacolo Nina’s Radio Night delle Nina’s Drag Queen di Milano, una compagnia tra le più famose in Italia.Il pubblico di Sarteano fu subito conquistato da questo mondo di musica, paillettes e tacchi vertiginosi: si replica quindi con una variazione su tema, con la commedia musicale Si fa ma non si dice!, prodotto da Spazio Seme di Arezzo.

Si fa ma non si dice! è un viaggio divertente tra le canzoni italiane del secolo scorso, canzoni apparentemente scanzonate, semplici e allegre, ma che raccontano piccole o grandi rivoluzioni sociali. La vicenda si svolge all’interno di un appartamento dove convivono Ivana Vamp e Laura Menchetti. In vista di una replica in un famoso e importante teatro italiano, vengono organizzate le prove con i due musicisti del gruppo. La scelta del repertorio crea l’occasione di confronti e scontri tra i protagonisti sul significato delle canzoni. Sarà giusto raccontare l’origine di certi testi e personaggi ? Oppure è più comodo fare finta di niente ?

Si fa, ma non si dice! con Filomena Di Curzio, Laura Menchetti, Santiago Fernandez e la drag queen Ivana Vamp, per la regia Francesco Botti, vi aspetta Domenica 16 Febbraio al Teatro Comunale degli Arrischianti, alle 17.30n, con uno spettacolo ironico e sagace che vuole svelare con il sorriso l’immoralità di ogni moralismo.

Ingresso € 12 Soci €10 info e prenotazioni 393-5225730 (dalle 16 alle 19) prenotazioni@arrischianti.it

