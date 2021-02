(Comunicato stampa)

I commercianti di Sarteano rendono omaggio a San Valentino. Il pensiero suggerito per la festa degli innamorati consiste in un ringraziamento da rivolgere, in chiave decisamente ironica, all’amato partner che, per un giorno, verrà metaforicamente eletto a “personale Santo” per “essere capace di sopportare quotidianamente il compagno, o la compagna, di relazione o di vita”. Il 14 febbraio a Sarteano, sarà quindi non solo San Valentino ma la festa di tutti gli amati, campioni di pazienza e sopportazione e, per questo, da premiare con un regalo speciale tra le tante proposte che offrono le attività commerciali del borgo, che hanno aderito all’iniziativa, patrocinata dal Comune di Sarteano.

I negozi dell’associazione “Centro Commerciale Naturale” aderenti all’iniziativa regaleranno a tutti coloro che faranno un pensierino per il proprio partner (un fiore, un gioiello, un capo d’abbigliamento ma anche una cena, un trattamento di bellezza, un carnet di colazioni, una messa in piega e tanto altro ancora) la simpatica card da personalizzare con il nome del destinatario, eletto per l’occasione a “personale Santo”.

Che cosa è l’amore? E’ anche sopportare e cercare di capire le esigenze altrui e stare accanto alla persona con cui condividiamo la vita, la passione e l’amore, anche nei momenti di difficoltà. Eleggere la propria “persona speciale” per un giorno a “Santo”, per ringraziarlo, o ringraziarla, per i momenti di gioia e quiete, ma anche per avere la comprensione in quelli più turbolenti o più agitati, è la forma di gratitudine che gli riconosciamo.

Tutte le botteghe aderenti sono sulla pagina facebook di “Wake up Sarteano – il centro commerciale naturale del borgo”.

