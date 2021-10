Sanita’ Trasimeno. Briziarelli, Rondini, Meloni, Cherubini, Risini, incontrano il  direttore Abbritti. Presi diversi impegni. Ma scompare l’Ospedale di Comunità.

Pubblichiamo un comunicato stampa pervenutoci a nome di tutti i rappresentanti istituzionali presenti. Come si potrà notare nessuno fa cenno all’Ospedale di Comunità, come del resto nel Pnrr. Ma senza Ospedale di Comunità lo squilibrio non si sana e continueremo ad intasare il Silvestrini. Semplice dimenticanza ? (g.f)

Una delegazione di rappresentanti istituzionali del Trasimeno ha incontrato il Direttore del Distretto sanitario, Emilio Paolo Abbritti per tracciare un bilancio dei primi tre mesi dal suo insediamento e per porre le basi di un potenziamento dei servizi.

Questa mattina il Senatore della Lega, Luca Briziarelli, i Consiglieri Regionali della Lega e del Pd, rispettivamente Eugenio Rondini e Simona Meloni, il Presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, Giulio Cherubini e il Sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini hanno fatto il punto insieme al nuovo Direttore Abbritti. “Questi primi tre mesi di lavoro – secondo tutti i rappresentanti istituzionali – hanno visto, da un lato, l’impegno per ovviare ai ritardi accumulati nelle prestazioni a causa del perdurare della pandemia e dall’altro, la volontà di colmare il divario strutturale e annoso dei servizi territoriali del Trasimeno, rispetto ad altre zone della nostra regione”.

“In questo ‘nuovo’ contesto – spiega Briziarelli, insieme al Consigliere Rondini – ci sono stati risultati già acquisiti, come per esempio il raddoppio delle ore per la ‘terapia del dolore (passate da 18 a 36) e la pubblicazione di bandi per il potenziamento del personale. Auspichiamo che altri obiettivi concreti possano essere raggiunti nei prossimi mesi, come la ripresa dell’attività di chirurgia ambulatoriale presso Città della Pieve, anche alla luce dell’aumento delle ore disponibili degli anestesisti, e per creare al Trasimeno un punto di erogazione per le terapie oncologiche attualmente sospese e la realizzazione dell’attesa risonanza magnetica a Città della Pieve che permetterebbe sia di offrire un servizio migliore che di ottimizzare i costi, riducendo il ricorso al convenzionato con strutture private extra regionali”.

Apprezzamento per il clima costruttivo e la sostanziale unità d’intenti, a difesa della sanità pubblica del comprensorio lacustre è stato poi espresso dalla Vice Presidente dell’Assemblea Legislativa Simona Meloni: “Non si tratta di fare una battaglia di campanile, ma occorre sanare un disequilibrio che si è venuto a determinare rispetto ad altre zone dell’Umbria. Ci auguriamo pertanto che il nuovo piano sanitario regionale tenga conto di questa situazione oltre che della necessità di potenziare i servizi e la medicina di territorio, con risorse adeguate e progetti concreti. Serve sostenere il lavoro svolto dal nuovo Direttore Abbritti – sottolinea Meloni – che, pur in un clima di ristrettezze, è comunque riuscito a dare dei primi segnali di inversione di tendenza rispetto al passato. Mi auguro – conclude – che a questa prima azione di rafforzamento possano seguirne al più presto altre, a partire dai consultori che necessitano da tempo di una maggiore presenza di ginecologhe ed ostetriche”.

“L’Unione dei Comuni del Trasimeno – ha fatto sapere il Presidente Cherubini – in funzione di Comitato dei Sindaci, ha elaborato una proposta di nuovi servizi distrettuali sanitari, già depositata presso l’assessorato regionale e presso le autorità regionali di competenza. Stiamo per completare la fase di ascolto e confronto con il territorio e siamo soddisfatti del fatto che tutte le rappresentanze istituzionali, senza distinzione, stiano lavorando per raggiungere questo potenziamento del Trasimeno. Riteniamo che sia giunto il momento di dare la giusta risposta alle difficoltà del Comprensorio che deve passare necessariamente per un rafforzamento dei servizi, ma anche attraverso il completamento e la sistemazione, per esempio, del presidio ospedaliero di Castiglione del Lago o per la messa in funzione del pronto soccorso di Città della Pieve unitamente alle due case di comunità a nord e a sud che sono quelle di Magione e di Tavernelle”.

Della stessa opinione il Sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini: “I nostri territori hanno la necessità di veder ripartire i servizi essenziali che in questi ultimi anni sono andati persi. Non è possibile che i cittadini del Trasimeno vengano trattati come di serie B. Ottimo l’incontro di questa mattina momento in cui è emerso chiaro, l’intento di riportare queste zone ad avere una pari dignità rispetto alle altre dell’Umbria”.

