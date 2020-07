(Comunicato stampa)

Inizia martedì 14 luglio 2020 la rassegna cinematografica all’aperto “Martedì al cinema” nel suggestivo borgo di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena. Tre le piazze dove si alterneranno le sei proiezioni cinematografiche sotto le stelle, fino al 18 agosto 2020: Piazza della Repubblica a San Casciano dei Bagni; Piazza del Pozzo a Palazzone; Piazza della Macina a Celle sul Rigo. Un modo anche per visitare tre borghi a cavallo tra la Valdichiana e la Val D’Orcia. Tutte le proiezioni cinematografiche iniziano alle 21.00 ad ingresso gratuito.

Il primo appuntamento è martedì 14 luglio 2020 in Piazza della Repubblica a San Casciano dei Bagni è con il film “Mady in Italy”, film del 2018, interpretato da Stefano Accorsi e Kasia Smutniak, scritto e diretto dal cantautore emiliano Luciano Ligabue, ispirato all’omonimo album uscito nel 2016.

Il secondo appuntamento è martedì 21 luglio 2020 in Piazza del Pozzo a Palazzone è con il film “Quo Vado?”, film del 2016 diretto da Gennaro Nunziante e interpretato dal comico Checco Zalone, una storia accattivante, battute gustose e satira in musica.

Il terzo appuntamento è martedì 28 luglio 2020 in Piazza del Pozzo con il film “Ugo Cabret”, film del 2011, il primo in 3D diretto da Martin Scorsese e con protagonisti Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz, Ben Kingsley, Christopher Lee, Sacha Baron Cohen e Jude Law, tratto dal romanzo “La straordinaria invenzione di Hugo Cabret” di Brian Selznick del 2007. Ai Golden Globe 2012 questo film ha fatto guadagnare a Martin Scorsese il premio come miglior regista, mentre ai Premi Oscar 2012 si è aggiudicato 5 statuette su 11 nomination.

Il quarto appuntamento è martedì 4 agosto 2020 in Piazza della Repubblica a San Casciano dei Bagni con il film “GGG – Il grande gigante gentile”, film del 2016 diretto e prodotto da Steven Spielberg, pellicola scritta da Melissa Mathison e interpretata da Ruby Barnhill, Mark Rylance, Penelope Wilton e Bill Hader. Primo film diretto da Spielberg prodotto e distribuito dalla Walt Disney, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 1982 “Il GGG” scritto da Roald Dahl, già portato sul grande schermo col film d’animazione del 1989 “Il mio amico gigante”.

Il quinto appuntamento è martedì 11 agosto 2020 in Piazza della Macina a Celle sul Rigo con il film “Gli aristogatti” il film di animazione del 1970 diretto da Wolfgang Reitherman. È il ventesimo film d’animazione prodotto dalla Walt Disney Productions basato sulla storia di Tom McGowan e Tom Rowe: un’amabile famigliola di gatti, che vive serenamente presso la casa di una anziana aristocratica. Il film è noto per essere stato l’ultimo progetto cinematografico approvato da Walt Disney stesso, e il primo prodotto dopo la sua morte nel 1966. La produzione del film impiegò quattro anni, con un budget di quattro milioni di dollari.

Il sesto, ed ultimo appuntamento, è martedì 18 agosto 2020 in Piazza del Pozzo a Palazzone con il film “Perfetti sconosciuti”, film del 2016 diretto da Paolo Genovese, con Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea, una “cena delle beffe” che guarda all’attualità e vanta una scrittura precisa, disincantata e comica al punto giusto.