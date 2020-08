Sabato. Debutta il “City Brand di Citta’ della Pieve” e anteprima del tour della città in realtà virtuale.

(riceviamo e pubblichiamo) L’attrattività è data anche dalla capacità di saper comunicare e raccontarsi al mondo e questo #CittàdellaPieve lo sa bene.

Difatti, dopo un lungo lavoro di ricerca e progettazione dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Fausto Risini, la Città del Perugino debutta con il suo City Brand, il primo frutto di un progetto strutturale molto ampio improntato a rilanciare l’immagine della Città a livello nazionale ed internazionale.

Il nuovo Brand ha l’obiettivo di esprimere l’essenza della Città, la sua identità, i suoi valori, le sue ambizioni ed il suo potenziale, con tutti gli elementi qualificanti, unici e competitivi che la contraddistinguono, e contestualmente deve intercettare ed andare incontro anche al desiderio del turista, sviluppando forti connessioni emotive.

Altra novità sarà l’anteprima assoluta del tour in realtà virtuale “Città della Pieve VR”: un’esperienza interattiva, accessibile a chiunque e da qualunque posto nel mondo, capace di muovere e generare emozioni attraverso un primo e totalizzante assaggio della Città, con prospettive inedite e ravvicinate, alla scoperta delle opere del Perugino, addentrandosi nei sotterranei, volando tra le torri dello skyline, passando attraverso uno dei vicoli più stretti d’Europa e trovandosi immersi ed affascinati dalla vita e dai colori di una delle città d’arte più belle d’Italia.

Alla scenografica presentazione, in programma per sabato 1 agosto 2020, alle 22.00, in Piazza XIX Giugno, sarà presente anche Leonardo Tosoni, art director di SkylabSudios cui l’Amministrazione ha affidato la realizzazione del progetto.

Staff del Sindaco di Città della Pieve

