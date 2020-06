(Comunicato stampa)

Fonteverde, l’esclusivo resort termale di Italian Hospitality Collection a San Casciano deiBagni, nella Toscana senese, annuncia la data di riapertura per questa nuova stagione estiva: 10 luglio 2020. Meno di un mese e sarà nuovamente relax e benessere, con la serenità di sempre e nel massimo della sicurezza.

Fonteverde riapre con tutti i suoi servizi, rigorosamente adeguati alle normative vigenti. L’hotel, residenza rinascimentale

voluta dal Granduca Ferdinando I de’ Medici, sarà pronto ad accogliere gli ospiti nelle sue stanze eleganti, all’ombra del

portico mediceo, e nel suo parco termale con la spa di 5 mila metri quadri, le sette piscine, l’ampia offerta di trattamenti di

remise-en-forme per una ripartenza all’insegna della cura di sé e di una ritrovata serenità.

Piena soddisfazione da parte del sindaco della cittadina termale Agnese Carletti che nei mesi del lockdown ha guidato in

prima persona il lavoro di relazioni istituzionali con il Governo e la Regione Toscana che ha portato alla definizione delle

linee guida per la riapertura in piena sicurezza delle strutture termali.

“Con la riapertura di Fonteverde – sottolinea la giovane sindaca – l’offerta di San Casciano dei Bagni torna nella sua

interezza. Sono stati periodi di grande difficoltà e preoccupazioni ed è una grande soddisfazione oggi poter dire

che, anche nelle scelte per il futuro di una grande azienda come è Italian Hospitality Collection che gestisce il nostro centro

termale, hanno prevalso l’amore per il territorio e la volontà di investire nelle sue potenzialità. Come Comune e come

comunità non abbiamo mai mollato: troppo stretto il legame fra il centro termale e il destino economico e sociale del borgo

che sono stata chiamata a guidare. E oggi, dopo un serrato confronto tra Amministrazione Comunale e Governance

dell’Azienda e con unione di intenti, possiamo finalmente dare la notizia tanto attesa. Fonteverde torna a splendere. Da

ogni crisi nascono nuove opportunità e sono certa che questa riapertura segnerà un nuovo inizio per San Casciano”.

“Fonteverde c’è e crede nella propria offerta e in quella del suo splendido territorio”, dichiara il General Manager dell’hotel,

Antonello del Regno. “Questi ultimi, sono stati mesi difficili durante i quali abbiamo lavorato alla messa in sicurezza del

nostro resort che abbina all’esperienza 5 stelle dell’hotel tutto il know-how di uno staff specializzato nella cura della

persona. Con gioia, potremo riaprire le porte di un vero paradiso del benessere, in uno dei luoghi magici della Toscana, la

Val d’Orcia, garantendo a tutti i nostri ospiti il relax di sempre in un contesto sicuro e meraviglioso”.