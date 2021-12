S.Casciano dei Bagni. Eventi per le festività all’insegna della tradizione.

(Comunicato stampa)

Tutta la comunità si è mobilitata , dal Comune alle Pro Loco, dalle diverse associazioni culturali e del volontariato ai produttori locali e negozianti del territorio, per mettere a punto un programma ricco di eventi, in occasione delle Festività, nel borgo di San Casciano dei Bagni , in provincia di Siena e nelle frazioni di Celle sul Rigo e Palazzone . Il cartellone , partito ufficialmente questo fine settimana (sabato 4 dicembre) con le passeggiate archeologiche, è incentrato all’insegna delle tradizioni popolari locali , con momenti per grandi e piccoli, per ritrovare nella semplicità del vivere, nei giorni di festa, i giochi popolari, come il “torneo di panforte”, la gioia della condivisione e socialità nel fare l’albero di Natale in piazza tutti insieme, il mercatino di Natale dei produttori locali e quello dei più piccoli, la gastronomia con il tipico “Ciaffagnone”, poi musica, concerti, stornelli e brindisi per la Vigilia di Natale, ma anche l’arrivo di Babbo Natale, il Concerto di Capodanno, sino all’arrivo della Befana e tanti altri appuntamenti che si concluderanno l’8 gennaio 2022.

Domenica 5 dicembre il borgo di San Casciano dei Bagni si anima con il “Mercatino di Natale” in Piazza Matteotti, dalle ore 10, e contestualmente l’Amministrazione comunale accenderà le luminarie. Saranno i produttori locali ed i negozianti del paese ad allestire il mercatino con i loro prodotti tipici e, per chi non li ha mai assaggiati, si potranno degustare i “Ciaffagnoni”, l’antenato della crêpe, un piatto della tradizione contadina che solo in pochi conoscono e che ha radici antichissime, poiché risale al Cinquecento, tramandata di generazione in generazione, una pietanza tipica di San Casciano dei Bagni. In occasione del mercatino, per le vie del borgo suoneranno gli “Ottoni per caso” (a cura della Pro Loco di San Casciano dei Bagni).

“Questo programma per le festività è il frutto del grande lavoro che le Associazioni riescono a fare, anche in tempi difficili come quello che stiamo vivendo, all’interno delle nostre comunità – afferma Agnese Carletti, Sindaca di San Casciano dei Bagni -. Tutti insieme abbiamo dedicato la fine del 2020 e parte del 2021 al rinnovo delle cariche di molte Associazioni che andavano in scadenza e ringrazio quindi tutti coloro che hanno dato disponibilità permettendoci oggi di avere comunità vive, vivaci ed accoglienti“.

Il cartellone eventi per le Festività a San Casciano dei Bagni

Un ricco cartellone di eventi nella terra delle acque termali “sacre” che, tra gli appuntamenti delle Festività, ha inserito anche le passeggiate archeologiche a quello che viene definito il “Santuario Ritrovato”, ovvero visite guidate, a cura dei volontari dell’Associazione Archeologica Eutyche Avidiena, che porteranno il visitatore al ricchissimo santuario denominato “Bagno Grande” di San Casciano dei Bagni per narrare gli straordinari rinvenimenti delle ultime campagne di scavo che hanno portato alla luce un monumentale santuario romano, oltre a diversi capolavori di arte dell’antichità. Le visite a piedi, con partenza da Piazza della Repubblica a San Casciano dei Bagni alle ore 10.00, sono in programma anche sabato 11, 18, 21 dicembre e l’8 gennaio 2022 (per prenotazioni: 3394727031 e 3380765764)

Il prossimo fine settimana, sabato 11 dicembre, oltre alla passeggiata archeologica al “Santuario Ritrovato”, nella frazione di Palazzone, tutti in Piazza del Pozzo, alle ore 16.00, per contribuire all’addobbo dell’Albero di Natale e il sabato successivo (18 dicembre), nella stessa piazza alle 18.00, si potranno degustare bruschette con l’olio nuovo e si potrà sorseggiare il vin brulè, la deliziosa bevanda aromatica calda; le iniziative sono a cura Auser Palazzone e dell’Associazione Nuova Pro Pal. Sempre sabato 11 dicembre al Teatro della Società Filarmonica di Celle sul Rigo, alle 17.00, sarà presentato il libro “Rino Gaetano e il Regno di Salanga”, una biografia concepita come un viaggio in autostop, quelli che piacevano tanto a Rino, scritta dall’attore, doppiatore, regista e cantautore Angelo Sorino; l’iniziativa è a cura della Pro di Celle sul Rigo. Domenica 19 dicembre sarà Celle sul Rigo ad illuminarsi e in Piazza della Macina alle ore 16.00 saranno protagonisti i più piccoli con il mercatino l’Angolo di Babbo Natale, a cura della Pro Loco di Celle sul Rigo e in Via Torno a Fosso, alle 17.00, il Circolo Auser La Primavera organizza una merenda di Natale con panini con salsiccia calda, musica e tanti stornelli senesi con Danilo Picchiotti.

Nella settimana del Natale, oltre alla passeggiata archeologica di martedì 21 dicembre, venerdì 24 dicembre a San Casciano dei Bagni, alle ore 16.00 nel centro storico, arriva Babbo Natale (iniziativa a cura della Pro Loco di San Casciano dei Bagni); anche a Celle sul Rigo, in Piazza della Macina, alle 16.00 tante sorprese e intrattenimento per grandi e piccoli con “Finalmente è Natale” (a cura della Pro Loco di Celle sul Rigo). Babbo Natale arriva anche a Palazzone in Piazza del Pozzo, dopo l’arrivo di Babbo Natale, alle 18.00, la serata prosegue fino a notte fonda con il torneo di panforte alle 21.00 e il brindisi di Buon Natale alle 24.00 (a cura dell’Auser Palazzone e dell’Associazione Nuova Pro Pal). Domenica 26 dicembre presso la Chiesa di San Paolo Converso a Celle sul Rigo, alle 17.00, ci sarà il tradizionale Concerto di Natale (a cura della Società Filarmonica di Celle sul Rigo).

Nell’ultima settimana del 2021 due appuntamenti, questa volta al Teatro comunale dei Georgofili Accalorati a San Casciano dei Bagni: martedì 28 dicembre alle ore 18.00, ci sarà “Natale in musica”, un concerto del baritono Giulio Chiuppesi (a cura della Pro Loco di San Casciano dei Bagni); giovedì 30 dicembre alle ore 17 si terrà il “Concerto di Natale” a cura della Filarmonica Comunale Bisacchi.

Gli appuntamenti riprenderanno con il Nuovo Anno, sabato 1° gennaio all’Insigne Collegiata di San Leonardo di San Casciano dei Bagni, alle ore 17.00 con il “Concerto di Capodanno” (a cura della Parrocchia di San Cassiano e dell’Amministrazione Comunale). Altri appuntamenti sono in programma per festeggiare l’arrivo della Befana che arriverà a Celle sul Rigo in Piazza della Macina mercoledì 5 gennaio, alle ore 17.00 (a cura della Pro Loco di Celle sul Rigo) e giovedì 6 gennaio, alle ore 16.00, nel centro storico di San Casciano dei Bagni (a cura della Pro Loco San Casciano dei Bagni) e in Piazza del Pozzo a Palazzone, alle ore 18.00 (a cura dell’Auser Palazzone e dell’Associazione Nuova Pro Pal). L’ultimo appuntamento in programma è per sabato 8 gennaio con la passeggiata archeologica al “Santuario Ritrovato”, con partenza alle ore 10.00 da Piazza della Repubblica a San Casciano dei Bagni (a cura dell’Associazione Archeologica Eutyche Avidiena).