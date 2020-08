S.Casciano dei Bagni. Approvate nuove agevolazioni sulla tassa sui rifiuti (TARI).

(Comunicato stampa)

Il Comune di San Casciano dei Bagni ha approvato nella seduta del Consiglio Comunale di ieri pomeriggio (4 agosto) la modifica e l’integrazione al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) prevedendo una serie di agevolazioni in seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

“Abbiamo voluto dare un segnale concreto e tangibile per supportare le attività commerciali e turistiche che hanno dovuto chiudere la propria attività produttiva in seguito alle disposizioni nazionali in seguito all’emergenza sanitaria” – afferma il Sindaco Agnese Carletti -. “L’impegno che prendiamo in bilancio, per coprire le agevolazioni, è importante ma necessario, per supportare la nostra economia in un momento così difficile. Inoltre, abbiamo previsto, anche una serie di agevolazioni sulla tassa sui rifiuti per i cittadini residenti che hanno avuto contrazioni dei redditi in seguito al COVID-19 e per quanti, non residenti, hanno immobili di proprietà nel territorio non avendo potuto usufruirne”.

“La gestione dei servizi nel nostro Comune è complessa e costosa” – afferma il Vicesindaco e Assessore con delega all’Ambiente Fabiola Ambrogi – “in quanto il territorio è molto vasto e poco abitato, per questo motivo alcuni servizi, compreso quello di igiene urbana, evidenzia a volte diverse difficoltà gestionali. In questo momento di forte complessità l’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire con proprie risorse a sostegno dei cittadini e delle imprese con azioni molto più incisive che in passato e anche di quanto prevede l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). E’ nostro compito essere vicini alla cittadinanza e sostenere il tessuto sociale e produttivo, anche per evitare l’abbandono del territorio”.

Queste le agevolazioni introdotte: azzeramento della tariffa (sia nella parte fissa che in quella variabile) per 4 mesi per le attività commerciali e le strutture alberghiere che sono state costrette alla chiusura in seguito alle disposizioni governative nazionali; riduzione del 30% della quota variabile per le utenze domestiche dei non residenti; inoltre, per i residenti nel comune di San Casciano dei Bagni che hanno avuto un decremento del reddito, l’Amministrazione comunale ha stanziato al momento 15.000 euro, implementabili, che saranno erogati a seguito della pubblicazione di un bando.

Sono state confermate le agevolazioni previste dallo stesso Regolamento ovvero: la riduzione del tributo (nella parte fissa e in quella variabile) del 60% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento; per le abitazioni con un unico occupante residente con età superiore a 80 anni (prevista una detrazione di 50 euro); per le abitazioni occupate da residenti con reddito ISEE non superiore a 10.000 euro (prevista una riduzione del 30 % sul totale); per le abitazioni di proprietà di cittadini iscritti all’AIRE del Comune di San Casciano dei Bagni a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata o data in comodato d’uso (prevista una riduzione del 50 % della parte variabile della tariffa); per le utenze domestiche che abbiano attivato il compostaggio degli scarti organici (prevista una riduzione del 33% sulla parte variabile).

Inoltre, sono state confermate: la riduzione dell’80% della tariffa per i primi tre anni di residenza a favore di famiglie che trasferiscano la propria residenza nei centri storici; la riduzione dell’80% della tariffa per i primi tre anni di attività a favore delle imprese di nuova costituzione e/o trasferite nei centri storici.

Infine, per le utenze non domestiche si conferma il “principio di calmierazione” per cui non è possibile avere un aggravio di spesa superiore all’80% della tariffa applicata nel 2012.

Ricordiamo che è possibile effettuare i versamenti della tariffa TARI in forma rateizzata in tre rate con scadenza: 30 settembre 2020; 30 novembre 2020 e 26 febbraio 2021.