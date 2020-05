Risini “Città della Pieve è senza coronavirus”

Carissimi amici,

eccoci qui.

Sembra passata un’eternità dall’annuncio del primo caso di Coronavirus nel nostro Comune.

Sono passati 2 mesi da allora.

Pochi, se pensiamo alla portata dell’emergenza sanitaria che ci siamo trovati ad affrontare, moltissimi, invece, per chi si è trovato a dover chiudere la propria attività, a perdere il posto di lavoro o a contare i soldi, quando non bastano a coprire il necessario.

Ed oggi, tra uno sguardo al percorso fatto e questo elenco finalmente vuoto, sento indubbiamente un profondo sollievo nel sapere che la nostra comunità ha raggiunto l’atteso traguardo, ma non con la leggerezza e il senso intimo di felicità che avrei dovuto provare, se le cose fossero andate diversamente.

Come Sindaco, mi sento e sono responsabile della salute di tutti i miei cittadini e la consapevolezza che uno di noi non è qui oggi mi lascia inerme e sospeso.

Sospeso, come lo siamo stati tutti in questo periodo, immersi in un tempo-non tempo, in un Limbo di attesa infinita.

Come un banco di fitta nebbia in cui si perde completamente l’orientamento e ciò che resta è la speranza di uscirne il prima possibile, per rivedere i propri passi, la strada e poi il cielo e le stelle.

Ho letto tante volte, in questi mesi, una frase bellissima, un auspicio “Nulla sarà come prima”, ma lo sapete meglio di me, questo dipenderà solo da noi e da quello che come comunità decideremo di diventare.

Io come Primo Cittadino sono pronto a guidare e accompagnare questo territorio ovunque la sua ambizione lo porti, sempre con amore, responsabilità e immenso onore.

Il Vostro Sindaco

