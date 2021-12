“GAME OVER. Future C(o)ulture” si basa sull’urgenza di dover agire, di portare l’ arte al servizio della ricostruzione coinvolgendo eccellenze di diverse generazioni impegnate con la ricerca in campi come robotica, intelligenza artificiale, visualizzazione dati, riciclo e design con bio – materiali, nanotecnologia, invitati a sperimentare le loro idee ripartendo dalla terra.