Riprogettare il futuro di Città della Pieve insieme: l’Amministrazione incontra le Strutture ricettive

Questa mattina si è svolto, presso la sala Sant’Agostino, il primo incontro tra l’Amministrazione Comunale di Città della Pieve ed i titolari delle strutture ricettive operanti sul territorio. L’iniziativa, fortemente voluta dal Sindaco Fausto Risini e dall’Assessore al Turismo Lucia Fatichenti, è alla base di un progetto strutturale più ampio, improntato a rilanciare l’immagine della Città a livello nazionale ed internazionale.

Il marketing territoriale, per essere efficace, necessita di un’azione decisa e soprattutto sinergica tra Amministrazione, operatori e cittadini. Ognuno dei quali deve riconoscersi nei valori identitari che verranno comunicati e di cui, loro stessi, in primis, devono farsi promotori, con tutti gli elementi qualificanti, unici e competitivi che la nostra comunità ed il nostro patrimonio offrono.

Il dialogo è stato molto costruttivo ed è il primo di tanti incontri che l’Amministrazione intende fare per aprire una stretta e proficua collaborazione con il tessuto economico.

“Fare squadra” è il nuovo mood di una Città della Pieve che guarda al futuro con il desiderio e l’ambizione di esserne, finalmente, protagonista.

