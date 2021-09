Ripartenza Scuola. Città della Pieve regala 400 “Diari della Gentilezza” per contrastare il bullismo e l’esclusione sociale.

(Comunicato stampa)

Un gradito regalo ha accolto gli studenti dei plessi afferenti all’Istituto Comprensivo “Pietro Vannucci” di Città della Pieve al loro rientro a scuola.

L’Amministrazione Comunale, per l’anno scolastico 2021/2022, ha difatti deciso di accompagnare tutti gli alunni della Primaria e della Secondaria di Primo grado con un diario personalizzato, sviluppato con la collaborazione – sempre impeccabile e costruttiva – della Dirigente Scolastica Caterina Marcucci.

Il risultato è indubbiamente un prodotto unico, molto apprezzato dai bambini, dai ragazzi e dalle famiglie, pensato e progettato per sensibilizzare su un tema molto importante: il contrasto al bullismo e all’esclusione sociale, facendo appello, day by day, alla Gentilezza dei giovani studenti pievesi.

Ha subito circa 27 interventi chirurgici e, un po’ per questo e un po’ per paura della reazione degli altri bambini, non è mai andato a scuola in vita sua. La sua famiglia è amorevole e lo coccola, ma per lui arriva il momento di confrontarsi con la realtà e iniziare a frequentare la scuola pubblica, dove, grazie alla sua forza e alla gentilezza di chi lo circonda, riesce a vincere sul bullismo e l’esclusione conquistando infine il cuore di tutti.