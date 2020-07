Rinnovati i vertici della Unione Pro Loco dell’Umbria

Sono stati eletti,con scrutinio segreto ,dai rappresentanti delle oltre 200 pro loco umbre ,Sabato 27 giugno ad Assisi in Assemblea Plenaria i nuovi Vertici della Unione Nazionale Pro Loco d’Italia dell’Umbria.

Presidente Regionale e’ Francesco Fiorelli; 20 i Membri del Direttivo Umbro.

Per il Comprensorio del Trasimeno sono stati eletti Marco Bertozzi della Pro Loco di Citta’ della Pieve e Luigi Bufoli della Pro Loco di Magione.

Maurizio Orsini Pro Loco San Savino, sara’ il nuovo coordinatore delle Unione Proloco UNPLI del Trasimeno.

Un vero riconoscimento per il territorio Trasimeno – Pievese, a cui si aggiunge per vicinanza il Rappresentante dell’Orvietano Angelo Vittori di Monteleone d’Orvieto.

Compiti e Tempi duri aspettano le Pro Loco,le cui attivita’ sociali dirette alla popolazione non si sono fermate durante la crisi Covid,con la donazione di oltre 6000 mascherine protettive alle popolazioni ,quasi mille nella sola Citta’ della Pieve, e macchinari per gli Ospedali Umbri,ma su cui purtoppo pesano le misure di contenimento che hanno fatto ridurre al 90 per cento le attivita’ previste ,soprattutto per l’animazione turistica e popolare,con gravi ripercussioni economiche.

E’ stato comunque ribadita dalla Regione ,anche nella Nuova Legge sulle Pro Loco,la centralita’ della UNPLI ; infatti d’ora in poi le Pro Loco dovranno ottenere la qualifica di Associazioni di Promozione Sociale,iscritte negli elenchi Nazionali,se avranno modificato in tal senso i loro statuti adeguandoli al Terzo Settore,o dovranno limitare in caso contrario la attivita’.

Il parere della Unpli sara’ infatti determinate per la apertura di nuove Pro Loco,che dovranno essere collocate in localita’ con chiaro valore storico ,culturale e turistico,secondo la Legge Regionale o per il riconoscimento della attivita’ di quelle esistenti.

Associazione Turistica Pievese-Pro loco

UNPLI Umbria

Riguardo a redazione