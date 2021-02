(Comunicato stampa)

Con oltre il 72% di differenziata Piegaro è tra i comuni umbri sotto i cinquemila abitanti più ricicloni.

Gli fanno compagnia Calvi, Otricoli, Arrone, Montefranco, Attigliano, Ferentillo e Polino nella provincia di Terni e Bettona e Valfabbrica in quella di Perugia.

Lo ha attestato Legambiente Umbria con il rapporto presentato durante l’Ecoforum dedicato all’economia circolare dei rifiuti.

Un rapporto che ha l’obiettivo di evidenziare le criticità e le virtuosità dei percorsi verso una gestione sostenibile dei rifiuti e ha lo scopo di valorizzare e premiare l’impegno delle amministrazioni comunali che eccellono nella raccolta differenziata.

In tutto sono 13 i comuni ricicloni umbri (quattro in meno rispetto allo scorso anno per via dei nuovi criteri ancor più stringenti).

E tra questi c’è appunto anche Piegaro.

“E’ uno straordinario risultato che ci rende orgogliosi – commenta il sindaco Roberto Ferricelli -. Merito dei nostri cittadini e della loro maturità nella gestione dei rifiuti prodotti. A loro innanzitutto va il grazie di questa Amministrazione comunale. Ma questo non deve farci abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a fare di più e meglio. Anche come Istituzione. Il nostro Ente è chiamato, insieme al gestore, a proseguire nell’opera di miglioramento del servizio in un’ottica di contenimento dei costi. Va in questa stessa direzione la recente scelta di ottimizzare le isole ecologiche del nostro territorio”.

