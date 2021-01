(Comunicato stampa)

Il 2021 porta importanti novità per i cittadini di Piegaro nel campo della raccolta differenziata dei rifiuti. Dal primo gennaio la ricicleria intercomunale in località “La Potassa” ha aperto i “cancelli” anche ai piegaresi, sulla base di quanto stabilito dalla convenzione tra i Comuni di Panicale e Piegaro. Convezione approvata dalla Giunta comunale, dopo un passaggio in seconda commissione dove la proposta ha trovato il sostegno unanime di maggioranza e opposizione.

Il nuovo impianto, inaugurato nel giugno 2020 e fiore all’occhiello in tutta l’area del Trasimeno presenta molti vantaggi. E’ moderno, ad appena quattro chilometri dal sito dell’attuale isola ecologica comunale in località Ripa, comodo, aperto cinque giorni a settimana e dotato di piattaforme di scarico. Inoltre nella stessa area insiste il centro del riuso per garantire nuova vita a oggetti ancora non pronti a diventare rifiuti.

“Si definisce così la strategia di riorganizzazione del servizio di conferimento rifiuti – spiega il sindaco di Piegaro, Roberto Ferricelli -: innanzitutto viene chiusa l’isola ecologica di Ripa, angusta, poco utilizzata e non adattabile anche con lavori di rinnovamento per il conferimento di RAEE R1 e RAEE R2 (grandi e piccoli elettrodomestici). La convenzione prevede che il nostro Comune partecipi ai costi di gestione diretti indiretti e del personale del nuovo impianto per il 23%, percentuale pari ai conferimenti dei cittadini di Piegaro nella ricicleria di Tavernelle nel triennio 2017-2019, più un canone di utilizzo destinato al comune di Panicale come forma di indennizzo per i lavori di realizzazione che ha sostenuto autonomamente. Con questo accordo – prosegue il primo cittadino – il nostro Comune avrà un risparmio annuo complessivo di circa trentamila euro rispetto alla gestione solitaria della ricicleria di Ripa, più la quota di investimento per i lavori di adeguamento di cui avrebbe necessitato. Questo risparmio avrà ricadute direttamente sui cittadini sotto forma di minor gettito TARI dal 2022. L’amministrazione comunale continua così convintamente a perseguire l’efficienza e l’economicità nella gestione delle risorse pubbliche migliorando la qualità dei servizi al cittadino”.

