Riapertura scuole, Civica di Piegaro sollecita l’amministrazione Comunale: “Ad una settimana dalla riapertura mancano informazioni ufficiali ai genitori”.

(Comunicato stampa)

La Civica di Piegaro con il suo Gruppo Consiliare formata dal Capogruppo Augusto Peltristo e dai Consiglieri Roberto Pinzo e Gianmaria Tei tornano a sollecitare l’Amministrazione rea di non aver ancora informato ufficialmente genitori ed alunni ad una settimana dall’inizio del nuovo anno scolastico riguardo all’organizzazione e alle decisioni assunte.

“Nell’ultimo consiglio comunale del 30 luglio scorso – esordisce il consigliere Pinzo – l’assessore alla cultura aveva dichiarato che avrebbe tenuto puntualmente al corrente consiglieri e genitori riguardo alle azioni messe in atto, per garantire un rientro sicuro a scuola, tenendo conto delle linee guida ministeriali. Ad oggi nessuna informazione è stata fornita”.

“A sette giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico – aggiunge il consigliere Tei – molti genitori non hanno avuto informazioni dall’Amministrazione riguardo alla composizione delle classi, come verrà garantita la distanza di sicurezza tra gli alunni, l’ingresso e l’uscita, la mensa, i trasporti e se è stato predisposto un piano per la didattica integrata per rinforzare quella tradizionale e sopperire ad una eventuale sospensione delle attività in presenza”.

La Civica ribadisce che ben vengano progetti e migliorie sugli edifici scolastici, ma se non si mettono in atto azioni volte ad aumentare ed incentivare il numero delle iscrizioni, nel giro di pochi anni alcuni plessi saranno costretti a chiudere.

Il capogruppo Augusto Peltristo conclude con una proposta e una riflessione: “Se l’Istituto Paciano, Panicale e Piegaro è comprensivo, perché non si adottano libri di testo uguali per tutti gli alunni? Sono oramai lontani i tempi in cui amministrazione comunale, genitori e scuola lottavano per uno stesso obiettivo”.

