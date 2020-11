Regione Toscana. Chiara Lanari nella segreteria dell’assessorato alla Cultura, punto di riferimento del Presidente Giani

“Con Chiara Lanari siamo accanto alla statua di Cosimo I Granduca di Toscana in Piazza Signoria a Firenze. Chiara è stata finora ViceSindaca di Chiusi curando molte iniziative di grande valore culturale in particolar modo sugli Etruschi che ebbero nella sua terra un ruolo centrale per il territorio che oggi noi chiamiamo Toscana.

Sarà lei il mio punto di riferimento per la segreteria dell’assessorato alla cultura, delega che io terrò almeno nella prima parte della legislatura per affermarne il profilo e l’importanza nel governo della Toscana. Auguri Chiara per questa importante collaborazione che da domani inizieremo.”

Questo è il post che nel pomeriggio il nuovo presidente della Regiuone Toscana, Eugenio Giani, ha pubblicato nella sua pagina facebook. A Chiara vanno le nostre congratulazioni ed i nostri auguri di buon lavoro. Riteniamo questo un traguardo raggiunto dal suo valore, valore espresso in questi anni di frenetico e proficuo lavoro come vice sindaco e come assessore alla cultura, per Chiusi e per l’area della Valdichiana. (g.f)