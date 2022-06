Regione. Prende servizio, nel ruolo di Direttore della sanità umbra, Massimo D’Angelo

(aun) Ha preso servizio oggi, nel ruolo di Direttore regionale della sanità umbra, Massimo D’Angelo. D’Angelo, in accordo con la Presidente della Regione, Donatella Tesei, e l’Assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, ha delineato alcuni punti cruciali del suo mandato. Tra questi: la riorganizzazione delle Aziende ospedaliere in collaborazione con l’Assessorato, l’Università e i Direttori delle Aziende; l’abbattimento delle liste di attese con una puntuale e trasparente rendicontazione al cittadino; la riorganizzazione di una rete sanitaria che metta l’utente al centro dell’integrazione tra le strutture; la garanzia dell’appropriatezza degli interventi assistenziali riducendo, così al massimo la spesa non necessaria e garantendo l’equilibrio di bilancio; la realizzazione degli ospedali pubblici già oggetto di progettazione; la riorganizzazione del personale ospedaliero e distrettuale nell’ottica di migliorare i servizi offerti al cittadino; il supporto all’Assessorato in merito alle relazioni sia con gli operatori del settore sia con i territori.

Per assolvere a tali compiti, il Direttore avrà a disposizione alcuni strumenti come il nuovo Piano socio sanitario regionale, la Convenzione con l’Università, il Piano regionale della prevenzione e il Pnrr Sanità.

La Presidente della Regione e l’Assessore, nel ringraziare quanto fatto dal direttore Massimo Braganti, oggi alla direzione della Asl Umbria 1, hanno augurato un buon lavoro a Massimo D’Angelo, certi del proficuo apporto che porterà alla sanità umbra così come fatto anche nella veste di Commissario straordinario Covid durante l’emergenza sanitaria.