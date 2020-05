Regione “Disposizioni per l’esecuzione dei Test sierologici per COVID-19 nei Laboratori privati”

“Il risultato qualitativo ottenuto su un singolo campione di siero non è sufficientemente attendibile per una valutazione diagnostica, in quanto la rilevazione della presenza degli anticorpi mediante l’utilizzo dei test rapidi non è comunque indicativo di un’infezione acuta in atto, e quindi della presenza di virus nel paziente e rischio associato a una sua diffusione nella comunità. Inoltre, per ragioni di possibile cross-reattività con altri patogeni affini come altri coronavirus umani, il rilevamento degli anticorpi potrebbe non essere specifico della infezione da SARS-CoV2. Infine, l’assenza di rilevamento di anticorpi (non ancora presenti nel sangue di un individuo per il ritardo che fisiologicamente connota una risposta umorale rispetto all’infezione virale) non esclude la possibilità di un’infezione in atto in fase precoce o asintomatica e relativo rischio di contagiosità dell’individuo.

Si ritiene, inoltre, utile far presente che tali test, qualora non marcati CE ai sensi del D. Lgs. 332/00 come dispositivi per test autodiagnostici, non possono essere usati da chi non abbia qualificazione/competenza nel merito e, pertanto, l’eventuale fornitura al pubblico generale sarebbe incoerente con la loro destinazione d’uso.”

L’infezione da SARS CoV 2 sta ponendo enormi problemi di sanità pubblica, per cui è necessario mettere in atto tutte le procedure per una gestione coerente dei pazienti da parte del Servizio Sanitario, che ha la necessità di assicurare, in condizioni di emergenza, il controllo di tutte le attività di gestione dell’epidemia.

Un recentissimo articolo apparso su Nature (Quan-Xin Long et al.) evidenzia come su 285 pazienti con Covid-19, il 100% abbia sviluppato IgG contro Sars-CoV-2 entro 19 giorni dall’inizio dei sintomi clinici. Al momento, invece, è ignoto il ruolo giocato dalla presenza di IgM, che in alcuni lavori scientifici sembrano apparire contestualmente alle IgG (Padovan A. et al.), per cui la presenza di immunoglobuline IgM non deve in alcun caso essere interpretata come segno di infezione in fase attiva.

Resta comunque stabilito che, ad oggi, il test molecolare è il solo in grado di identificare i soggetti infetti e potenzialmente diffusori di infezione.

Sulla base di queste considerazioni, si ritiene di fornire le seguenti prescrizioni per l’esecuzione dei test sierologici presso i laboratori privati:

il test deve essere eseguito previa prescrizione di un medico;

l’esecuzione dell’esame deve avvenire nel rispetto di rigidi protocolli di sicurezza e protezionedefiniti dal laboratorio, per evitare la diffusione del contagio;

deve essere raccolto il consenso informato del soggetto all’esecuzione del test e alla trasmissionedei risultati, ai fini del controllo epidemiologico, ai competenti Servizi ISP dell’Azienda Sanitaria Locale. L’informazione al soggetto deve specificare:

o le caratteristiche del test;

o le finalità, i limiti e il significato dei risultati del test;

o la necessità di trasmissione dei dati anagrafici e sierologici all’Azienda Sanitaria di

Assistenza per le esigenze di sorveglianza e tutela della salute pubblica;

o la necessità di permanere a domicilio in isolamento volontario in caso di positività sierologica, nel rispetto delle indicazioni dettate dal competente ISP, in attesa

dell’esecuzione di un test molecolare e del relativo referto;

o l’evoluzione dell’iter, ovvero che in caso di positività del test molecolare, si attiva l’isolamento contumaciale