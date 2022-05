Proseguono i controlli dei Carabinieri di Città della Pieve

I militari della Compagnia Carabinieri di Città della Pieve (PG) negli ultimi giorni hanno svolto numerosi servizi esterni pomeridiani e serali, con la finalità di prevenire e reprimere reati quali i furti in abitazione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Non sono mancati, nel fine settimana, controlli in prossimità dei locali notturni più frequentati nella zona del Trasimeno.

L’attività operativa ha permesso di conseguire i seguenti risultati:

controllo di n. 297 veicoli , elevando n. 4 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo totale di 1317,00 € . Tra le numerose violazioni al Codice della Strada, un conducente è stato sorpreso alla guida della propria autovettura sprovvisto di copertura assicurativa ;

, elevando n. al Codice della Strada per un importo totale di . Tra le numerose violazioni al Codice della Strada, un conducente è stato sorpreso alla guida della propria autovettura ; controllo di n. 384 persone, 107 delle quali già note alle Forze dell’Ordine;

Nell’ambito dei servizi dedicati al controllo dei locali notturni, inoltre, i Carabinieri di Castiglione del Lago (PG) hanno segnalato alla competente Prefettura due giovani trovati in possesso di “hashish”; per uno di loro, che si trovava alla guida della propria autovettura, ne è conseguito anche il ritiro della patente.

Sempre nell’ambito delle verifiche della circolazione stradale, i Carabinieri di Passignano sul Trasimeno (PG) hanno sorpreso un conducente, rimasto coinvolto in un incidente stradale, con un tasso alcolemico molto superiore al consentito. La patente gli è stata ritirata e il mezzo è stato sequestrato ai fini della confisca.

