Progettare il Trasimeno: incontri aperti con Università degli Studi di Perugia, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Unione dei Comuni del Trasimeno e stakeholder .

(Comunicato stampa)

A seguito del Brainstorming UniPg pensa il Trasimeno, che si è tenuto il 3 e 4 febbraio 2021, l’Università degli Studi di Perugia, la Regione dell’Umbria, la Provincia di Perugia e l’Unione dei Comuni del Trasimeno propongono al dibattito pubblico 5 tematiche da sviluppare in 5 tavoli di lavoro partecipati e aperti a tutti con l’obiettivo di costruire insieme una progettualità efficace sull’area del Lago Trasimeno. A tal proposito, ogni tavolo dovrà giungere alla redazione di un progetto integrato di pre-fattibilità finalizzato allo sviluppo sostenibile del territorio del Trasimeno in coerenza con gli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile.

I gruppi di lavoro si riuniranno in quattro appuntamenti:

– Giovedì 18.11.2021: ore 17.30-19.30

– Giovedì 25.11.2021: ore 17.30-19.30

– Giovedì 02.12.2021: ore 17.30-19.30

– Giovedì 09.12.2021: ore 17.30-19.30

Chiunque fosse interessato potrà partecipare e prendere parola utilizzando i seguenti link (presenti anche nella locandina allegata):