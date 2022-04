Presentazione della guida turistica “Città della Pieve. La Città più Meravigliosa” a cura di Lorenzo Berna

Verrà presentata sabato 30 aprile alle 17 a Città della Pieve, nella Sala del Convito degli Dei di Palazzo della Corgna, la guida turistica di “Città della Pieve” curata da Lorenzo Berna per Gambini editore.

La guida di Città della Pieve è la settima pubblicazione della collana La Bussola del viandante, un progetto editoriale ambizioso e articolato nato per offrire al viaggiatore uno strumento di conoscenza e approfondimento sui temi del viaggio e della scoperta, intesi come ricerca delle unicità dei luoghi e della loro bellezza, come percorso verso un equilibrio interiore.

“La collana, – spiega l’editore Isabella Gambini, intende valorizzare e divulgare le potenzialità storico-artistiche, ambientali, sociali, eno-gastronomiche della nostra Umbria e dell’Italia, con la sua forte identità, che affonda le radici in una storia millenaria, fatta di antichi borghi, aree archeologiche, produzioni tipiche e itinerari culturali.”

Il libro:

Il lago Trasimeno con il suo ampio specchio d’acqua, chiuso tra le sue dolci colline, costituisce uno dei paesaggi più celebrati dell’Umbria tanto da meritare il titolo di Lago dei pittori. A dominare questo panorama, aprendosi al contempo verso la Val di Chiana, Città della Pieve che dall’Umbria guarda verso la Toscana, riunendo il meglio di queste due regioni.

Il viaggio proposto nella guida da Lorenzo Berna, con le foto di Paolo Menchetti, permette di scoprire suggestivi scorci e itinerari che si aprono su questo bellissimo panorama per fermarci poi a conoscere, attraverso i diversi percorsi cittadini, alcune delle opere e delle vicende più importanti dell’arte italiana.

Unica in Umbria per il suo bel colore rosso intenso, quello del cotto antico con cui è stata costruita, Città della Pieve è stata definita dallo storico dell’arte francese Jacques Camille Broussolle, nel saggio “Pélerinages Ombriens. Études d’art et de voyage” (1896), «La città più meravigliosa dell’Umbria». E deve la sua fama al nome di un grande pittore del rinascimento, il “Perugino”.

L’autore, ci propone di ritrovare quelle opere che l’artista ha realizzato nella sua città ma ci offre al contempo l’occasione di scoprire i suoi angoli più intimi come la nobiltà dei suoi palazzi. Non ultima è l’importanza della buona gastronomia: il nome di Città della Pieve è infatti legato alla chianina, la carne pregiata di tradizione toscana, alla fagiolina del Trasimeno, all’ottimo vino e soprattutto allo zafferano.

comunicato stampa

