Ponticelli. Il sindaco torna a sollecitare poste italiane per la riapertura a tempo pieno dell’ufficio postale

Con una nota inviata alla Direzione di Poste Italiane, a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità, il nostro Sindaco torna a sollecitare la riapertura a tempo pieno dell’Ufficio postale di Ponticelli, tenuto conto dell’attuale calo sia a livello nazionale, sia a livello regionale della curva dei contagi e del fatto che il nostro Comune è Covid-free da oltre un mese.

L’apertura attualmente limitata ad un solo giorno a settimana ha creato e continua a creare un forte disservizio, nonché un ovvio incremento del rischio di assembramento. Auspichiamo che la Società, le cui scelte in piena emergenza abbiamo cercato di riassorbire con non pochi disagi, prenda solleciti provvedimenti in tal senso, consentendo finalmente alla nostra cittadinanza, in sicurezza, di poter tornare alla propria normalità.

comunicato stampa)

