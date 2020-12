Pievesi che si sono fatti onore: Mondiale Massoli

Buongiorno redazione,

Vi informo che ho pubblicato su Amazon un libro, di cui allego copia della copertina, dedicato a mio padre che si é fatto onore in aviazione in diversi campi volo italiani ed esteri. Era nato a Città della Pieve nel 1909, così come mio nonno. Nel 7 ottobre 1969 lo avevate già citato in PIEVE NOSTRA con l’articolo intitolato: “ PIEVESI CHE SI FANNO ONORE” – MONDIALE MASSOLI – Ho voluto portavi a conoscenza della biografia che ho scritto, perché sarei felice se i vostri concittadini potessero venirne a conoscenza.

Con l’occasione auguro a tutti voi buone feste.

Gianni Massoli

L’articolo di Pieve Nostra 1969 in cui si parla di Mondiale Massoli

Riguardo a Gianni Fanfano