Pievese tosta. Pari in riva al Lago.

La Pievese allunga a sette la serie di risultati utili uscendo illesa dalla trasferta di San Feliciano. Prestazione ottima degli uomini di Luca Saravalle , che hanno coniugato sprazzi di bel calcio e carattere in un campo che, negli anni, era stato sempre insidioso.

Pievese in campo con il solito 4-3-3 con Nico Saravalle nell’inedita veste di falso nove a sopperire alle assenze del lungodegente Ballone e dello squalificato Porcu.

Nella prima frazione molto meglio i biancocelesti: squadra ben messo in campo che mette in atto un pressing feroce e Marra che finisce spesso fuori giri.

Nel primo quarto d’ora vanno al tiro Montagnoli e Fattorini. In entrambi i casi il portiere locale Magrini blocca centralmente.

Al 31º la Pievese perviene al vantaggio. Punizione di Fattorini che carambola sui piedi di Aquilini, destro rasoterra che incontra una deviazione benevola e va ad insaccarsi sul palo lontano (1-0).

Nei minuti successivi la Pievese è completa padrona del campo ma, vuoi per un po’ di imprecisione nel passaggio decisivo, vuoi per la mancanza di una punta di ruolo (Nico Saravalle comunque autore di una prestazione volitiva), non riesce a sferrare il colpo del k.o..

Nella ripresa la Marra parte in maniera decisa e dopo cinque minuti va vicino al gol: tiro sull’esterno della rete da buona posizione.

Al 54º Dongarrà da fuori impegna severamente Magrini che si salva in corner dopo un rimbalzo pericoloso.

Al 58º azione di contropiede da manuale dell’albiceleste sull’asse Fattorini-Dongarrà: Montagnoli è anticipato sul più bello da un intervento alla disperata di un difensore ospite.

Proprio quando la Pievese sembra aver ripreso in mano il match e alzato, di nuovo, il baricentro, arriva alla beffa.

Al 63º cross di Corradini, traiettoria avvelenata dal vento e palla che si incastra all’incrocio ingannando Gaeta (1-1).

Al 69º punizione di Dongarrà fuori di poco, dieci minuti dopo Gaeta pronto su Canestri.

Sono le ultime due mozioni del match che negli ultimi minuti diventa meno pulito e più maschio.

Al triplice fischio bicchiere sicuramente mezzo pieno per i biancocelesti, sia sul piano della prestazione che del risultato (Pievese imbattuta da 45 giorni).

Ancora una volta la compagine di Mister Saravalle ha dimostrato di giocare a viso aperto con tutte le altre.

MATTIA CACIOTTO

TABELLINO:

Marra S.F. Magrini 6 Gragnani 5.5 (Velaz sv) Ragni 6 Miccio 6.5 Corradini 6.5 Fuscagni F. 6 (Catana sv) Fuscagni S. 6 Siena 6 Mancini 6 Maccherani 5.5 (Sorella 6,5) Canestri 6.5

All. Tempesta 6

Pievese: Gaeta 6 Aquilini 7 (Montagnolo 6) Morganti 6.5 Parretti 6.5 Fanfano 6.5 Giovannini 6 N. Saravalle 6,5 Montagnoli 6.5 Bonomini 6.5 (Macaire sv) Dongarrà 6 Fattorini 6 (Sauta 6)

All. Luca Saravalle 6.5

ARBITRO Marinelli 5.5

MARCATORI 31º Aquilini (P) 61º Corradini (M)

AMMONITI: Miccio, Corradini, Fuscagni (M)

Morganti, Giovannini (P)