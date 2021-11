Pievese stop a Sigillo, ma resta in zona play. In testa tutto ok per le tre sorelle, ma con qualche rischio.

Al Ventinella ci sono voluti 85 minuti per avere ragione della Tiberis. Al Pontevecchio nel primo tempo il Magione ha fatto mettere una bella paura, poi i rossoverdi hanno ribaltato nel secondo tempo il risultato. Gli unici a marciare spediti sono stati gli umbertidesi del Pierantonio, fra le tre sorelle che hanno preso il comando di questo girone. Ma alla fine tutto come prima. Dietro continua la risalita del Castello che sconfiggendo il Mantignana si piazza al quarto posto. Il mezzo derby fra Marra e Tavrenelle è finito in parità. Mentre i biancocelesti di mister Saravalle invece sono stati fermati in quel di Sigillo. In effetti l’assenza di Ballone si fa sentire. E domenica al Baglioni arriva nientemeno che la capolista Ventinella, ancora imbattuta.

