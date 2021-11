Pievese grinta e cuore. La capolista non passa!

Pievese: Gaeta 7.5 Aquilini 6,5 Morganti 6.5 Parretti 6.5 Fanfano 7 Bonomini 6 (75º Papi 6) Saravalle N. 6.5 Montagnoli 6.5 Porcu 6.5 Dongarrà 6.5 Fattorini 6 (86º Sauta sv)

All. Luca Saravalle 6.5

Ventinella: Miccio 6 Checchi 5.5 Timbri 5.5 Ceccarelli 6.5 Pinazza 6 Scappini 5.5 (62º Catorci 6) Petti 6.5 Montacci 5.5 Favaroni 6 Sheji 5.5 (83º De Luca sv )Mariani 6.5

All. Bidello Ragno 5.5

Arbitro: Kandli (Foligno) 6

MARCATORI: Mariani 65º, Dongarrà 96º (rig)

Ammoniti Pievese: Gaeta, Fanfano, Parretti

Ammoniti Ventinella: Scappini, Montacci

La capolista Ventinella subisce la legge del Serenella Baglioni,lascia due punti e rallenta in vetta alla classifica, la Pievese si mantiene nelle posizioni nobili della graduatoria e dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, di essere squadra di indiscusso valore.

La prima frazione è un monologo albiceleste: è la squadra di Mister Saravalle ad avere il piglio da prima della classe e a chiudere nella propria trequarti la compagine magionese. Dopo quattro giri di lancetta Dongarra spara alto. Al decimo è ancora il 10 locale a rendersi pericoloso; dribbling a rientrare sul sinistro ma tiro, da buona posizione, sballato.

Al 13º e al 16º Bonomini e, di nuovo, Dongarrà, non riescono ad angolare con la palla che finisce per due volte tra le braccia dell’estremo difensore Miccio.

Al 23º ancora Pievese: nel cuore dell’area di rigore Dongarrà e Saravalle non riescono a concludere verso la porta sprecando una buona occasione.

Al 27º il Ventinella, che fin lì aveva fatto da comparsa, si fa vedere su calcio piazzato. Gaeta vola a dire di no a Pinazza.

Prima della pausa c’è tempo per l’ennesima occasione della squadra di casa: velo intelligente di Dongarrà per l’accorrente Aquilini che di destro mette fuori. Difetto di mira, una costante nel primo tempo della squadra di Luca Saravalle.

Nella ripresa la squadra ospite cerca di prendere in mano il pallino ma la prima vera, grande occasione è ancora della Pievese. Cross di Dongarrà e colpo di testa del cinque ospite Pinazza che rischia un clamoroso autogol; è la traversa a salvarlo.

Da questo momento in poi la partita prende una piega diversa. Al 20º il Ventinella passa in vantaggio alla seconda vera occasione. Azione da calcio d’angolo, miracolo di Gaeta con Mariani pronto al tap-in vincente (0-1).

La Pievese accusa il colpo, arretra il baricentro e non riesce a ripartire. Nei successivi quindici minuti, il Ventinella dimostra che non si trova in cima alla classifica per demerito altrui. Due traverse e un Gaeta in stato di grazia tengono a galla i biancocelesti nel momento di maggiore pressione.

Passata la nottata, gli uomini di Saravalle hanno il merito di riorganizzarsi e crederci fino alll’ultimo secondo utile.

Al 96º Porcu stoppa di petto in area di rigore e si procura il penalty del pareggio.

Il resto lo fa Piero Dongarrà: sinistro glaciale, portiere spiazzato e 1-1 definitivo.

Mattia Caciotto

Ufficio Stampa USD Pievese

*Nella foto in evidenza mister Saravalle

