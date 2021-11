Pievese e Tavernelle avanti tutta.

La quattordicesima giornata del Girone A della Promozione umbra, parlano chiaramente albiceleste e gialloverde. Ancor più la prima della seconda lingua. I ragazzi di mister Saravalle infatti erano attesi a Pierantonio sul campo di una squadra che dopo una partenza incerta ha risalito la classifica fino a collocarla sul terzo gradino in alto. Come prova di maturità quindi, niente male. Sauta e Dongarrà nel primo tempo hanno dato una impronta forte alla gara, e la rete degli umbertidesi è arrivata soltanto alla scadere del secondo tempo. Troppo Tardi. I gialloverdi della Valnestore sono passati sul campo del Montone che non è mai un avversario agevole, con una rete di Graziani. Ora le nostre due squadre sono appaiate al quinto posto e possono lanciare la sfida alle tre sorelle della Valle Umbra che le precedono (Pierantonio appunto, Castello e Pontevecchio). Il Ventinella, magionese, che poi è mezza cugina, è ormai fuori tiro. Delle altre due magionesi, il San Feliciano vince sul Casa del Diavolo e resta a tallonare la zona Play Off. Il Magione invece sconfitto a Castello è sempre in fondo alla classifica.

