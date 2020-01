Pievese. Domani al “Serenella Baglioni” arriva la capolista Branca.

All’andata, nella terza di campionato fu 1 a 1, con gli eugubini che riuscirono ad acciuffare il pareggio per il rotto della cuffia al ’94 minuto di gioco, dopa che Metolli aveva portata in vantaggio i biancocelesti pievesi. Fu il primo segnale di ripresa dei ragazzi di Antonelli che hanno avuto la ventura di dover affrontare le prime tre forze del campionato nelle prime tre giornate. (Castello, Pontevecchio, e appunto Branca in ordine di tempo).

Ora il Branca guida la classifica, in solitario con cinque punti di vantaggio sulle seconde che sono il Ventinella ( storica prima squadra di Magione) ed una grande veterana come il Pontevecchio, vittima proprio la settimana scorsa del colpaccio rifilatogli da Dongarrà e compagnia. Se il tempo ed il campo lo permetteranno sarà una bella partita al “Serenella Baglioni”. Come sempre nelle grandi occasioni.