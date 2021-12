Pievese: Cuore, carattere e testa,

(Comunicato stampa)

TABELLINO:

PIEVESE: Gaeta 6.5 Aquilini 6.5 Giovannini 8.5 Parretti 6.5 (86º Morganti sv) Fanfano 7.5 Bonomini 6.5 Saravalle N. 6.5 Montagnoli 7 Fattorini 6.5 Dongarrà 6.5 (88º Macaire sv) Sauta 6.5 (65º Porcu

All. Luca Saravalle 7

ARNA: Cosimetti 6.5 Pomerani 6.5 Fioriti 6 (94º Morini sv) Tchakoudie 6 Zimoch 6 Cesaroni 6 Ciacci A. 6.5 Fratini 6.5 Ciacci R. 6 ( 80º Boschetti sv) Gaggiotti 6 ( 86º Alonzo sv) Pastorelli 6.5 (76º Perndoj sv)

All. Orsini 6

Arbitro: Ricci di Perugia 5.5

Ammoniti Pievese: 64º Fanfano 81º Parretti

Espulsi Pievese: 71º Porcu

Ammoniti Arna: 21º Ciacci A.

Cuore, carattere e testa questa Pievese. Due zuccate da corner, la seconda all’alba del novantesimo, regalano tre punti alla banda di Saravalle che, senza vertigini, continua a frequentare l’alta classifica.

Pronti via e Arna a sorpresa in vantaggio: Fratini ha spazio dal vertice destro dell’area e trova il jolly sull’angolino lontano. Al quarto minuto è 0-1. Pievese che sembra accusare il colpo ed è parente meno brillante delle ultime uscite. Arna ben messo in campo, soprattutto in fase di non possesso. Esce una partita spigolosa che la Pievese ha il merito di rimettere in carreggiata al 17º. Corner di Dongarrà, terzo tempo di Fanfano che di testa fa 1-1. La prima frazione scorre via senza grandi sussulti, i biancocelesti tengono il possesso palla ma sono poco produttivi.

Anche la ripresa segue lo stesso spartito, partita più maschia che bella. Al 71º, Porcu, entrato da pochi minuti, viene espulso su suggerimento del guardalinee. Sembra essere la fine dei sogni di gloria biancoceleste ma gli uomini di Saravalle non si disuniscono e non disdegnano qualche sortita offensiva.

All’80º occasione per gli ospiti con Gaggiotti che spreca un rigore in movimento.

All’89º esimo il baby Macaire trova la splendida risposta del portiere ospite Cosimetti.

Sul corner susseguente il Serenella Baglioni esplode. Giovannini, un autentico muro in fase difensiva, raccoglie di testa il cross di Fattorini. Al 90esimo è il 2-1 definitivo!

Sesto risultato utile consecutivo per la Pievese che viene a capo di un match complicato, dimostrando di saper ottenere il massimo anche dalle partite sporche.