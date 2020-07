“Pieve20”: un weekend pieno di appuntamenti a Città della Pieve.

(Comunicato stampa)

Pieve20″: UN WEEK-END RICCO DI APPUNTAMENTI A CITTÀ DELLA PIEVE

Città della Pieve si prepara a vivere un fine settimana ricchissimo di iniziative.

Prosegue, infatti, a pieno ritmo il cartellone degli appuntamenti di “Pieve20”: il programma estivo di Città della Pieve che coniuga momenti dedicati al divertimento, all’arte, alla musica, al cinema e al teatro con la sicurezza ed il rispetto delle normative anti-Covid.

Queste le iniziative in programma:

VENERDÌ 31 LUGLIO

️Chiostro di San Francesco, ore 18.00

INCONTRO CON IL MAESTRO CARLO PEDINI

“La storia della corale di Città della Pieve”

Dialoga con l’ospite Gaetano Fiacconi

A cura di: Amministrazione Comunale

SABATO 1 AGOSTO

🇮🇹Piazza XIX Giugno, dalle ore 22.00

NOTTE VERDE BIANCA E ROSSA

“La Notte dello Stile Italiano”

Presentazione del nuovo City Brand di Città della Pieve e anteprima assoluta del tour in realtà virtuale “Città della Pieve VR”

A cura di: Amministrazione Comunale

️Cortile di Palazzo della Corgna, ore 18.00

INCONTRO CON LO STORICO DELL’ARTE LUCA CASTRICHINI

“Benozzo Gozzoli – una storia ritrovata”

Dialoga con l’ospite l’Assessore Luca Marchegiani

A cura di: Amministrazione Comunale

🏻‍♂️🏻‍♀️Ore 19.00 – VISITA GUIDATA AL TRAMONTO

Passeggiata per Città della Pieve assaporando i ritmi lenti della vita e godendo di scorci e panorami mozzafiato al calar del sole.

Costo €5 – Partenza dalla Rocca

Max 15 persone

A cura di: Amministrazione Comunale e Soc. Coop. Sistema Museo

Ore 21.30 – VIVI CITTÀ DELLA PIEVE CON ASCANIO

Una serata speciale per famiglie alla scoperta della Città con il Marchese Ascanio della Corgna

Costo €10 – Partenza dalla Rocca

Max.10 bambini + genitori

A cura di: Amministrazione Comunale e Soc. Coop. Sistema Museo

DOMENICA 2 AGOSTO

🥁Da Largo della Vittoria, ore 17.00

“TAMBURI IN MARCIA”

A cura di: Tamburini di Città della Pieve

Sagrato del Duomo

“UN SOGNO DIPINTO”

Ore 17.00 – “Live Painting” con Lara Selva

Ore 19.00 – Concerto d’Arpa con Laura Cozzani

A cura di: Amministrazione Comunale e Art World di Lara Selva

Teatro Comunale, ore 21.00

“DIALOGHI DEGLI DEI”

Compagnia I SACCHI DI SABBIA

A cura di: Amministrazione Comunale

Appuntamenti per tutti i gusti, con svolgimento per lo più all’aperto, per un’estate in sicurezza ma sempre frizzante e di qualità!

