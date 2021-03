(Comunicato stampa)

Presentata mercoledì pomeriggio la nuova “identità visiva” di Città della Pieve quale “Città dello Zafferano”.

Di fronte ad uno dei cartelli appena installati, il Sindaco Fausto Risini e il Presidente del Consorzio “Il Croco di Pietro Perugino – Zafferano di Città della Pieve” Alessandro Mazzuoli hanno inaugurato la nuova segnaletica che andrà ad identificare l’appartenenza al circuito nazionale dell’Associazione Zafferano Italiano, di cui lo stesso Mazzuoli è socio fondatore.

“Un punto di partenza di un percorso che guarda al futuro – commenta l’Amministrazione comunale – per dare la giusta riconoscibilità al comune e alle aziende pievesi produttrici della pregiata spezia, agli occhi di chiunque si trovi a transitare nel territorio. La nuova identità visiva – si spiega – è un’unione d’intenti tra l’Istituzione, rappresentata dalla presenza del nuovo city brand, e la produzione di zafferano locale, affinchè Città della Pieve possa costantemente crescere, posizionarsi ed affermarsi nel panorama nazionale quale eccellenza del settore, con lo sguardo rivolto non solo ai mercati locali, ma anche esteri.

Un connubio perfetto quello tra la nostra Città e lo zafferano, che affonda le sue radici nel nostro passato, dalla gastronomia per arrivare all’arte, alla pittura rivoluzionaria del nostro Pietro Perugino, che ne utilizzava la tintura dei pistilli per realizzare le sue straordinarie opere. Ed è in questo momento che, simbolicamente, il passato e il futuro si incontrano: nell’ottica delle celebrazioni del 2023 a lui dedicate, in cui l’oro rosso pievese dovrà avere la capacità e la tenacia di rendersi protagonista”.

