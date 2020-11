(Comunicato stampa)

I cittadini del comune di Piegaro hanno tempo fino al 1° gennaio per adeguarsi alle prescrizioni del nuovo Regolamento Toponomastica.

Il Consiglio Comunale, nella sua ultima seduta, all’unanimità, ha approvato il testo finalizzato a “pervenire ad una razionale e sistematica denominazione delle aree di circolazione ed attribuzione della numerazione civica”.

In particolare tutti i proprietari dei fabbricati e delle unità edilizie esistenti dovranno provvedere all’apposizione della numerazione civica esterna e della cassetta postale. Nel caso di costruzioni di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi ingressi in fabbricati esistenti, va richiesta al Comune, in fase di presentazione del titolo edilizio, l’attribuzione dei civici. Nel caso di demolizione di fabbricati, o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, a demolizione o soppressione avvenuta, vanno comunicati al Comune il numero o i numeri civici da abolire.

Per quanto riguarda la costruzione di nuovi fabbricati, la ristrutturazione completa o parziale di unità immobiliari, il frazionamento o l’accorpamento di unità immobiliari, o il loro cambio d’uso, va richiesta al Comune la conferma o la nuova attribuzione dei numeri civici i quali saranno apposti a cura e spese del proprietario.

Per informazioni contattare telefonicamente l’Ufficio Toponomastica – Area Tecnica Governo del Territorio e OO.PP. (contatti telefonici: 075 8358934/ 075 8358935/ 075 8358936).

Al seguente link è possibile consultare il testo completo del Regolamento, l’avviso alla cittadinanza e la relativa modulistica: https://www.comune.piegaro.pg.it/…/po/mostra_news.php…

