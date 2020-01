Piegaro. Sicurezza – La Lega: “Finalmente l’Amministrazione ha accolto le nostre proposte”

(Comunicato stampa)

“Meglio tardi che mai. Se dopo aver minimizzato il problema

sicurezza per mesi, l’amministrazione di Piegaro ha accolto quanto da

noi ribadito più volte in articoli e assemblee e proposto ufficialmente

con una mozione nel mese di dicembre 2019, ne siamo felici”.

Sono queste le parole di Augusto Peltristo, vice Commissario Lega Trasimeno e

capogruppo a Piegaro, insieme ai consiglieri Roberto Pinzo e Gianmaria

Tei.

“La maggioranza, con un proprio ordine del giorno del 22 gennaio

2020 basato sugli stessi identici concetti della mozione presentata

dalla Lega a dicembre 2019 – continua Peltristo – si vuole evidentemente

prendere il merito di un’azione a favore della sicurezza che come

consigliere ho proposto per anni. E’ dal 2015 che chiedo un piano che

comprenda aumento delle forze dell’ordine e video sorveglianza. In

particolare nella mozione del 2019 ho messo nero su bianco concetti da

me proposti in più occasioni, come la necessità di approvare l’adozione

e l’installazione di un impianto di video sorveglianza (entro il 2020) a

Piegaro al fine di avere maggiore sicurezza e controllo e di approvare

un relativo regolamento per la sua disciplina. Spero comunque che il

primo cittadino – prosegue il vice Commissario – si renda conto che non

è sufficiente e che si può e deve fare molto di più”.

E’ per questo che la Lega Trasimeno nel suo complesso, come già annunciato, presenterà a

tutti i Comuni e alla stessa Unione “la richiesta di valutare l’istituzione di un servizio associato notturno delle polizie

municipali. “Siamo infatti consapevoli – conclude Peltristo – che nessun

Comune abbia le risorse necessarie ad assicurare da solo tale progetto,

ma mettendo insieme le forze, potrebbe essere possibile. La popolazione

del Trasimeno deve essere rassicurata e le amministrazioni hanno

l’obbligo di lavorare (insieme alle forze dell’ordine) per mettere fine

a questa serie interminabile di furti che ormai da tempo sta

attanagliando le aree del lago”.

