Piegaro. Peltristo : mozione videsorveglianza.

(Comunicato stampa)

Peltristo presenta una mozione al Comune di Piegaro: “ Nel 2020 vogliamo l’installazione di un impianto di videosorveglianza per la sicurezza e il controllo del nostro territorio “

Augusto Peltristo Capogruppo della Civica Piegaro torna ad incalzare l’amministrazione di Piegaro riguardo alla sicurezza del proprio territorio “Abbiamo sollecitato – esordisce Peltristo – più volte l’Amministrazione con interrogazioni, interpellanze e una mozione del febbraio 2016 votata dal Consiglio Comunale all’unanimità che ha permesso di ottenere un carabiniere in più, ma ad oggi nessuna soluzione seria è stata adottata”. “ I furti e gli atti vandalici – aggiunge il Capogruppo – non tendono a diminuire, al contrario in questi giorni si sono intensificati provocando disagi, frustrazioni e ripercussioni anche a livello psicologico nei soggetti vittime di tali comportamenti ignobili e alimentano anche un senso di impotenza, rassegnazione ed insicurezza nella comunità”.

“ Visto che il Comune di Piegaro – sottolinea Peltristo – è uno dei pochi comuni che ancora non si sia dotato di impianto di videosorveglianza e che non ha rimpiazzato il vigile andato in pensione, riducendo a due sole le unità rendendo più problematica l’azione di controllo del territorio e che il nostro appello del 4/12/19 ai Capogruppi di formare una commissione per trattare l’argomento è rimasto inevaso, abbiamo presentato una Mozione per l’installazione di un impianto di videosorveglianza per la sicurezza ed il controllo del nostro territorio”.

“ Abbiamo chiesto – prosegue il Capogruppo – Tempistiche Certe sull’installazione di un sistema di videosorveglianza sul nostro comune, analizzando e studiando il tutto con tecnici ed esperti del settore, il tutto entro l’anno 2020”.

La Sicurezza – conclude Peltristo – è un tema sentito da tutti e non si può più aspettare, la gente ha bisogno di essere garantita e tutelata non solo per le strade, per i negozi, nei parcheggi ma soprattutto nelle proprie abitazioni”.

