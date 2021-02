(Comunicato stampa)

E’ stata votata all’unanimità da tutto il consiglio comunale di Piegaro la mozione presentata da “La Civica di Piegaro” guidata dal capogruppo e vicecommissario Lega, Augusto Peltristo, che chiedeva di sottoporre volontariamente a test antigenici rapidi i cittadini di tutto il Comune.

“Il nostro gruppo consiliare – dice Peltristo – vuole ringraziare il sindaco e tutto il consiglio comunale per la condivisione e la volontà dimostrate nel raggiungere l’obiettivo; ora c’è da mettersi subito al lavoro e programmare in tempi rapidi un piano per sottoporre alcune categorie ritenute più a rischio a screening periodici, la prevenzione resta una delle armi più importanti in questa lotta contro il virus”.

Peltristo aggiunge: “Il tampone rapido offre una preziosa alternativa ai classici test molecolari, soprattutto in un momento in cui se ne effettuano oltre centomila al giorno in Italia e il sistema si avvia alla saturazione. Sono in grado di restituire il risultato in soli 15 minuti e costituiscono un’arma fondamentale, secondo alcuni esperti, per potenziare la caccia ai positivi e migliorare il controllo dell’epidemia, anche se meno affidabili dei tamponi molecolari”.

Il capogruppo della lista Civica Piegaro conclude dicendo: “Da pochi giorni è partito anche lo screening in farmacia per studenti, personale delle scuole secondarie umbre e anche in regime privato con prezzo calmierato, con tamponi antigenici rapidi, grazie all’accordo firmato da Regione e farmacie convenzionate. Le soluzioni e le possibilità di sottoporre i cittadini sono ora molteplici, non resta che agire ma in tempi rapidi”.

