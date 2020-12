Piegaro. Peltristo e Pinzo (Lega): “Tagli al servizio di spazzamento a Piegaro. Chiediamo come sono stati investiti i risparmi, oltre ad aver usufruito di prestazioni inferiori”.

(Comunicato stampa)

“Una interpellanza per i tagli al servizio di spazzamento nel territorio comunale”. Così il vice commissario Lega Trasimeno Augusto Peltristo e il consigliere comunale Roberto Pinzo, che chiedono quali risparmi in termini economici ha prodotto il taglio e come sono stati investiti, oltre che aver usufruito di prestazioni inferiori e se tale contrazione di servizi è stata confermata per il 2020. Nella interpellanza viene anche chiesto a quanto ammontano in termini economici i contributi derivanti dalla delibera di Giunta regionale per la tariffa puntuale, come sono stati investiti, se ci sono altre premialità visto la percentuale di raccolta differenziata raggiunta. Si chiede inoltre il cronoprogramma per l’introduzione della tariffa puntuale, modalità, tempiste, benefici e problematiche per i cittadini.

Prendiamo atto – aggiungono Peltristo e Pinzo – che il sindaco nella seduta consiliare dello scorso 30 settembre ha informato che per l’anno in corso il costo ipotetico calcolato per il nostro Comune dal gestore è di circa 950 mila euro mentre quello riconosciuto da Arera ed Auri è 830 mila, come lo scorso anno, con un aumento comunque del 3,4% . Nel 2019 il nostro Comune, come da relazione di Trasimeno Servizi Ambientali, ha tagliato sul servizio di spazzamento e servizi accessori opzionali.

Considerando che i comuni che beneficiano dei contributi previsti sono Piegaro e Panicale nei quali Trasimeno Servizi Ambientali ha già avviato in sinergia con le amministrazioni comunali un cronoprogramma che porterà all’introduzione della Tariffa Puntuale in via sperimentale nel corso del 2021, chiediamo all’amministrazione comunale quali risparmi in termini economici ha prodotto e come sono stati investiti i soldi”.

