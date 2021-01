Piegaro – Befana, video-laboratorio del Museo del vetro per simpatiche creazioni.

(Comunicato stampa)

Un pomeriggio creativo in compagnia del Museo del vetro di Piegaro. Gli esperti del Museo non rinunciano a far divertire i più piccoli e in vista della festività dell’Epifania hanno realizzato un video per confezionare simpatiche calze e oggetti porta caramelle.

Il video sarà pubblicato domani 5 gennaio alle ore 15.00 sulla pagina facebook del museo.

Seguendo le istruzioni del laboratorio a distanza i partecipanti potranno realizzare una calza di pannolenci, un sacchetto porta caramelle e una piccola befana col suo gatto nero.

Per seguire il video occorrerà procurarsi pannolenci, decorazioni varie come piccoli pon-pon, perline, paillettes, campanellini, nastri e poi 2 sacchetti del pane, bastoncini di legno, spago e caramelle, rotoli di carta igienica o carta da cucina, colori a tempera cartoncino colorato, lana e colla vinilica.

Riguardo a antoniodellaversana