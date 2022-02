Piegaro – Al Museo “Luigi Boldrini” di Pietrafitta ancora un fine settimana dedicato al modellismo.

(Comunicato stampa)

Grande affluenza di pubblico nel primo fine settimana per la Mostra di modellismo presso il Museo paleontologico “Luigi Boldrini” di Pietrafitta.

La prima edizione della manifestazione, organizzata dall’Associazione Daydreamers in collaborazione con Sistema Museo, Comune di Piegaro e Proloco, ha visto nelle giornata del 19 e 20 febbraio la presenza di un alto numero di visitatoti attirati dall’insolito mix.

La mostra, che comprende pezzi di modellismo a tema storico, navale, militare, aeronautico, fantasy, ferroviario, sci-fi, mecha e gunpla, è ancora visitabile attraverso dei tour organizzati, nelle giornate di giovedì 24 e venerdì 25, sabato 26 e domenica 27.

Nella giornata conclusiva di domenica 27 alle ore 16 è prevista la premiazione dei migliori modelli esposti. Saranno valutate due categorie di lavori, il modello singolo e il diorama.

L’ingresso alla mostra e al Museo, che comprende la visita guidata, è di 5€ per gli adulti, 3€ per i ragazzi dai 7 ai 17 anni e gratuito per i bambini da 0 ai 6 anni, soci ICOM, diversamente abili e loro accompagnatori e residenti dei comuni di Panicale e Piegaro.

Per informazioni +393929595160 o pietrafitta@sistemamuseo.it.

L’associazione Culturale Ludica e Sportiva Daydreamers, nata nel 2006 (già con una decina d’anni di club alle spalle), incentra le sue attività su giochi collettivi “diversi”, quali giochi di ruolo, modellismo statico e giochi di carte, non disdegnando anche momenti di sport a livello amatoriale o videogame.

Riguardo a antoniodellaversana