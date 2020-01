Perugia. La Regione contro gli episodi di bullismo a scuola.

(Comunicato stampa)

“L’episodio di bullismo accaduto in un istituto scolastico umbro ci fa capire ancora una volta quanto sia importante un’azione concreta da parte delle istituzioni che devono essere in grado di intervenire nella direzione del controllo ma anche, e soprattutto, della prevenzione e della sensibilizzazione”. È quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. “

“La giovane età dei protagonisti – rileva – è un campanello d’allarme che non possiamo e non dobbiamo sottovalutare. La Regione è pronta a fare la propria parte, anche collaborando costantemente con tutti gli attori presenti sul territorio. Proprio in tal senso – rende noto – già nei primi mesi del prossimo anno verranno messe in campo iniziative concrete che coinvolgeranno anche il mondo della scuola”.

La presidente Tesei esprime “a nome dell’amministrazione regionale la solidarietà alla vittima e alla famiglia, e un plauso a chi ha denunciato quanto accaduto. Proprio coloro che hanno il coraggio di fare emergere questi episodi – conclude – non devono sentirsi abbandonati dalle istituzioni che invece devono essere in grado di far sentire forte la propria presenza e vicinanza”.