Perugia. Il Senatore Briziarelli sul Bilancio provvisorio della Regione Umbria.

(Comunicato stampa)

“La Lega Governa la Regione da meno di due mesi e ha scelto di non

approvare un bilancio a scatola chiusa per senso di responsabilità nei

confronti dei cittadini.

L’esercizio provvisorio non arrecherà alcun danno e darà il tempo agli

uffici di predisporre un bilancio che tenga conto della situazione

ereditata dal Pd come già emerso, ad esempio, nel settore dei trasporti,

con un “buco” che supera i 30 milioni di euro. È grottesco che a puntare

il dito contro la Lega che si accinge a ricostruire una regione in

ginocchio a causa del Sistema di potere che l’ha oppressa per decenni,

siano proprio i 5 Stelle che, dopo aver letteralmente denunciato il Pd

per le proprie malefatte, hanno preferito trasformarsi in suoi complici

presentandocisi insieme alle recenti elezioni regionali”.



Così il Senatore Umbro Luca Briziarelli