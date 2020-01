Perugia. Accreditamento strutture sanitarie – Coletto: “istituita commissione per completare il percorso tra regione ed aziende usl”.

(Comunicato stampa)

“E’ necessario concludere nel più breve tempo possibile il processo di definizione del sistema regionale di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private e la rilevanza della materia richiede un’ultima condivisa analisi riguardo la strutturazione del sistema di accreditamento regionale attraverso il contributo di tutti gli operatori coinvolti nel processo”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla salute e politiche sociali, Luca Coletto dando notizia della costituzione, da parte della Giunta regionale, di un’apposita Commissione formata da Dirigenti della Direzione Salute e Welfare e dai Commissari delle Aziende Sanitarie.

Ne faranno parte il responsabile del Servizio Politiche di sviluppo delle risorse umane del Servizio Sanitario regionale, semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende sanitarie e riforme; il responsabile del Servizio Programmazione dell’assistenza ospedaliera, accreditamento, autorizzazioni sanitarie e sociosanitarie e valutazione di qualità e il responsabile del Servizio Programmazione socio-sanitaria dell’assistenza distrettuale, inclusione sociale, economia sociale e terzo settore, oltre ai commissari delle Aziende Sanitarie.

Tale Commissione entro il 28 Febbraio 2020 dovrà provvedere a predisporre il disciplinare delle strutture dell’Organismo Amministrativamente ed Istituzionalmente Accreditante (OAIA) e dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTAR) ed a proporre il conseguente assetto organizzativo delle stesse per renderle operative.

“Nelle more della conclusione di tale processo – ha aggiunto l’assessore Coletto -, al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini e assicurare l’erogazione delle prestazioni/servizi, abbiamo ritenuto opportuno prevedere, nel rispetto della normativa in materia, verifiche sulle strutture sanitarie soggette ad accreditamento (sia per quelle che sono state oggetto di proroga/accreditamento provvisorio che per coloro che richiedono di essere Accreditate e/o rinnovate) al solo scopo di consentire l’operatività del sistema e in ottica di efficacia ed efficienza del Servizio Sanitario Regionale.

Pertanto, sempre nelle more della costituzione dell’OTAR, abbiamo istituito uno specifico Gruppo Interaziendale di verifica a Azienda USL composto da referenti aziendali qualificati delle due Aziende USL che possa provvedere fino alla piena operatività dell’OTAR e comunque non oltre il 31.12.2020 ad effettuare idonee verifiche in tutte le strutture che hanno già presentato o che presentano istanza di rinnovo dell’Accreditamento ovvero di nuovo Accreditamento e/o estensione”.

Il gruppo di ciascuna Az. USL dovrà provvedere alla verifica delle strutture aventi sede nell’area dell’altra ASL, nel rispetto del principio di separazione.

La scelta dei tecnici dovrà essere effettuata nell’ambito dell’Elenco Regionale dei Valutatori ed Esperti Tecnici per svolgere l’attività di Audit per l’Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie della Regione Umbria.

Ogni Az. USL dovrà garantire la partecipazione di un Valutatore e di due Esperti tecnici che potranno variare in funzione delle seguenti aree di intervento: Servizi Generali Sanitari e Amministrativi; Area Diagnostica e dei Servizi; Area Ospedaliera Medica, Chirurgica e Riabilitativa ed Area Socio – Sanitaria

La concessione del rinnovo o del nuovo Accreditamento, sarà subordinata oltre che all’esito positivo delle verifiche amministrative di ammissibilità anche all’esito delle verifiche effettuate dal Gruppo Tecnico Interaziendale.

I conseguenti rinnovi o nuovi Accreditamenti potranno essere concessi fino al 31/12/2021.

Il Gruppo Tecnico Interaziendale dovrà operare secondo un programma, che dovrà essere definito dal Servizio competente della Direzione Salute e Welfare congiuntamente alle Aziende USL, volto a garantire in via prioritaria la continuità assistenziale.