Peltristo su Unione dei Comuni TRASIMENO.

*La maggioranza dell’Unione dei Comuni del Trasimeno solo ora agisce. Peltristo è indignato: “Da anni hanno ignorato le nostre richieste e la situazione sanitaria del Trasimeno. Si continua a marciare separati, ma che Unione è?*

“Un Pronto soccorso avanzato, integrato con il Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera di Perugia, verrà istituito a Città della Pieve per potenziare i servizi sanitari presenti sul territorio e dare risposte più efficaci ai bisogni di salute dei cittadini che vivono in quest’area interna dell’ Umbria ”. Questo disse l’allora assessore alla sanità della giunta umbra nel 2018.

“Si è mai fatto? Della parola avanzato non c’è nulla e del pronto soccorso nemmeno l’ombra. E adesso si leggono sulle pagine dei giornali cose assurde portate avanti dagli stessi che per tanti anni avevano bocciato le richieste della nostra Minoranza”. A dirlo è Augusto Peltristo Capogruppo della Minoranza nell’Unione dei Comuni del Trasimeno insieme ai Consiglieri che risponde indignato a un articolo pubblicato su una testata locale.

“Si parla di un ‘Nuovo distretto sanitario del Trasimeno. Un manifesto in sette punti contenente la proposta unitaria dall’Unione dei Comuni in tema di sanità con tanto di raccolta firme. Un progetto di ridefinizione della medicina territoriale al Trasimeno, che l’ente locale ha già presentato alla Regione Umbria. Come se avessero dimenticato tutto. Si muovono solo ora – dice Peltristo – negli anni passati non hanno mosso un dito mentre veniva smantellato il servizio sanitario. Quando chiudevano il pronto soccorso di Città della Pieve sono stato l’unico assistito dai miei Consiglieri, a portare in Consiglio dell’Unione la problematica, insieme alle difficoltà dell’ospedale di Castiglione del Lago e la diminuzione dei servizi sanitari nel Trasimeno. Siamo stati gli unici nella passata legislatura a difendere un minimo di servizi sanitari”.

“Mai una presa di posizione pubblica a difesa del nostro prezioso pronto soccorso – scrisse Peltristo nell’agosto del 2018 – mai un’azione politica concreta che abbia contribuito a risolvere la situazione, anzi si registrava un atteggiamento passivo che non faceva bene alla comunità. Solo nel Consiglio dell’Unione del 10 ottobre 2018 finalmente dopo le interpellanze del sottoscritto e della Minoranza dell’Unione riguardo alle problematiche sanitarie del Trasimeno è stata approvata all’unanimità una risoluzione ‘Sanità Trasimeno’ di sintesi che teneva conto anche delle istanze dell’allora sindaco di Città della Pieve”.