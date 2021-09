Peltristo : “Riapertura a pieno regime degli uffici postali in Umbria, boom di firme nella petizione cartacea e online* .

“L’emergenza c’è stata, ma dovrebbe essere temporanea e non stabile, altrimenti non è più un’emergenza, diventa un disservizio e un disagio alla popolazione”. Sono le parole del 72enne Enzo, un residente di Capanne, località di Perugia, che interviene in merito alla situazione degli uffici postali, ancora non aperti a pieno regime dopo emergenza covid