Peltristo: “Petizione riapertura a pieno regime Uffici postali Regione Umbria”

Continui disservizi e disagi per la popolazione. L’ufficio Postale di Castiglione della Valle, una frazione del comune di Marsciano, uno degli esempi più emblematici delle decisioni di Poste che si ripercuotono sui cittadini. L’ufficio Postale è, infatti, a causa delle restrizioni covid , aperto una sola mattina a settimana e più precisamente il giovedì. Questo provoca assembramenti e quindi un pericolo reale per la salute e a livello sanitario e poi costringe a lunghe interminabili file agli utenti che sono costretti a sostare a lungo all’esterno dell’edificio, sia con il caldo e con il freddo. Soprattutto si tratta di persone anziane

Augusto Peltristo, con la Civica Piegaro e il Comitato Pievaiola, questa mattina insieme a tanti cittadini residenti e non solo ha fatto un presidio di protesta che ha previsto anche una raccolta firme alla petizione popolare per chiedere a Poste Italiane il ripristino degli orari canonici, l’apertura a pieno regime degli uffici postali nella regione dell’Umbria e l’aumento del personale all’interno. Petizione, partita ai primi di luglio, che oggi ha superato le 2300 firme e con l’online è arrivata a 300 firme. Questa mattina a Castiglione della Valle già alle ore 8 c’erano tante persone in fila. Oggi è giornata di pensioni.