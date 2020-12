Peltristo (Lega)”Poste Piegaro, chiediamo la riapertura totale degli uffici del capoluogo”

Proseguono i disagi degli utenti delle poste di Piegaro. Ad oggi i cittadini possono infatti usufruire del servizio soltanto per tre giorni a settimana, un tempo troppo limitato che crea disservizio e assembramenti.

A segnalarlo è il vice commissario Lega Trasimeno e Capogruppo della Civica di Piegaro Augusto Peltristo: “Avevo già fatto un appello alla direzione generale di Poste per evitare in via preventiva che si venissero a creare nella zona del Trasimeno gli stessi disagi di marzo durante il primo lock down.

Torno ancora una volta a sollecitare il sindaco affinché vengano rimodulati gli orari nel capoluogo e fare in modo che l’ufficio postale di Piegaro torni ad operare tutti i giorni”.

I comuni più piccoli continuano ad essere i più disagiati per la perdita dei servizi. “Passata l’emergenza sanitaria, auspico che anche i servizi di medico di base vengano ripristinati sia in Piegaro capoluogo che nella frazione di Castiglion Fosco che mancano da troppo mesi. Questo provoca disagi e spostamenti: per vedere un medico bisogna fare fino a 20 chilometri”.

