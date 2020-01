Peltristo (Lega) “ Vogliamo i controlli analitici alla ricerca di fibre di amianto in tutta l’Umbria “

(Comunicato Stampa) “Dopo aver avuto il merito di far partire il protocollo tra Dipartimento Prevenzione usl 1 e Umbra Acque che prevede prelievi e controlli alla ricerca di fibre di amianto nelle acque potabili in tutta la Provincia di Perugia, il Capogruppo della Civica Piegaro e vice segretario della Lega Sezione Trasimeno Augusto Peltristo dopo vari solleciti plaude alla nota da parte del gestore SII Sistema Idrico Integrato in cui manifesta la disponibilità a fornire totale supporto alla Usl Umbria 2 nel territorio di propria competenza.”

” Siamo soddisfatti – afferma Peltristo – che uno dei due Gestori del Sistema idrico nella provincia di Terni ci abbia risposto e dato la propria disponibilità a collaborare e quindi produrre la mappatura delle tubazioni in cemento amianto e ulteriori dettagli sulle condotte” .“ Dopo la nostra nota di sollecito – prosegue Peltristo – attendiamo una risposta chiara e risolutiva di collaborazione da parte del Dipartimento di Prevenzione Usl 2 , anche perché presto ci incontreremo con la Presidente della Regione e con l’Assessore alla Sanità per illustrare l’intera vicenda “. “ Ricordiamo a tutte le Autorità competenti in materia di salute pubblica – esorta il Capogruppo – che l’attività di igiene e prevenzione deve essere una priorità da perseguire sempre. Siamo convinti – conclude Peltristo – che in tempi rapidi arriveremo alla creazione di un protocollo regionale in materia di controlli analitici nell’acqua destinata al consumo umano”.

