PD Umbria. Al via il Congresso Regionale anche nei Circoli dell’Alto Orvietano.

(Comunicato stampa)

I circoli del PD di Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto e Parrano avviano il percorso congressuale venerdì 23 aprile.

Dopo oltre due anni di commissariamento del Pd Umbro, finalmente è possibile ridare speranza al Partito Democratico eleggendo un nuovo gruppo dirigente e un nuovo progetto politico.

L’assemblea che coinvolgerà tutti gli iscritti, è stata convocata per venerdì 23 aprile tramite piattaforma digitale. Alla discussione parteciperà Fabrizio Bellini candidato alla segretaria provinciale di Terni.

Nei giorni successivi le votazioni si svolgeranno nei singoli circoli in presenza, nel rispetto delle previste misure di prevenzione di contagio da Covid-19 e già autorizzate dal Prefetto.

La scelta dei cinque circoli di convocare insieme il congresso è da considerare un primo segnale politico importate.

In questo momento la priorità è l’emergenza sanitaria e il piano vaccinale, ma siamo in presenza anche di una grave crisi economica e sociale che sta colpendo in modo grave tutto il territorio.

Proprio per rispondere al meglio alle sfide che ci attendono, riteniamo fondamentale ripartire uniti e compatti con un programma che metta al centro le persone e che valorizzi le ricchezze e le potenzialità dei nostri territori, patrimonio prezioso anche per la nostra Regione.

Un nuovo inizio per costruire un partito vicino alla gente, che possa tornare ad essere punto di riferimento nel territorio e protagonista di una seria politica alternativa alla destra.

I circoli del PD di Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto e Parrano

Riguardo a antoniodellaversana