Ficulle. Ciuchi (Pd) “Ed anche per quest’anno il campo sportivo si fa l’anno prossimo”.

Lunedì 13/09/2021 pomeriggio sono state pubblicate dal Governo le Graduatorie relative al Bando “SPORT E PERIFERIE” per l’anno 2020.

E al solito, non ci sono buone notizie per Ficulle infatti per la seconda volta dopo il tentativo andato a vuoto del 2018 il progetto per gli Impianti Sportivi presentato dal Comune non è stato finanziato.

La vicenda ricorda molto da vicino altri progetti ai quali è toccata la stessa sorte, vedi un esempio per tutti, quello della strada dei Poggi, dopo il mancato finanziamento classificato al 39°posto nel primo bando del 2017 mentre addirittura per il secondo bando presentato nel 2019, non era stato nemmeno “procedibile” a causa della mancata presentazione della documentazione richiesta, come si legge nello scambio di comunicazioni tra Regione e Comune nella Determina Dirigenziale della Regione, N.3566 del 27/04/2020.

Purtroppo non ci risulta siano state presentate richieste per la sistemazione di altre strade magari anche più importanti ed urgenti e che per le loro caratteristiche sarebbero state più facilmente finanziabili come Via Cassia Antica o Torronaccio, come pure la strada del Monte.

Aver perso soprattutto le importanti possibilità offerte dal Piano di Sviluppo Rurale per la risistemazione della rete viaria è stata una vera e propria sciagura.

Ma come abbiamo potuto constatare la buona volontà del principiante a volte non basta. tenendo bene a mente che le cose si devono fare perché è giusto farle e non per rincorrere una facile e superficiale popolarità immediata.

Circolo Comunale di Ficulle

del Partito Democratico

Il Segretario

Bernardino Ciuchi

