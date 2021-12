PD “Elezioni Provinciali 2021. A Città della Pieve una scelta di campo”

Il prossimo 18 dicembre si voterà per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Perugia e Terni e per l’elezione dei nuovi Presidenti. Dopo la riforma delle Province degli anni passati, al voto saranno chiamati solo i consiglieri comunali e i sindaci dei diversi territori.

Il Partito Democratico, in Umbria, ha lavorato per costruire una coalizione all’interno della quale hanno trovato spazio tutti i partiti del Centro-sinistra e le forze civiche in campo nelle varie amministrazioni locali; dall’altra parte si contrappongono le forze del centro-destra, con in testa la Lega e Fratelli d’Italia.

Nel programma elettorale del centro-sinistra, guidato dal Sindaco di Assisi Stefania Proietti, l’attenzione è massima con riguardo al tema della manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e dei plessi scolastici. Un altro nodo fondamentale è individuato nell’attuazione del PNRR.

Come Unione Comunale del PD di Città della Pieve riteniamo valida la scelta di costruire una coalizione del Centro-Sinistra allargata alle forze civiche; partendo da questo modello, insieme agli uomini ed alle donne che condividono con il Partito Democratico valori, idee e progetti sarà possibile lavorare su un nuovo modello di governo dell’Umbria e delle amministrazioni locali del prossimo futuro.

Nella lista del centro-sinistra Provincia Unita, è presente il Sindaco di Corciano, Cristian Betti, con il quale la nostra Unione comunale ha ragionato di alcune necessità impellenti per il nostro territorio sulle quali abbiamo chiesto il suo impegno e della candidata Proietti.

Nell’altro schieramento di centro-destra (lista Provincia Libera), come candidato a consigliere provinciale, è inserito il Sindaco di Città della Pieve Fausto Risini. Anche in questa circostanza, il sindaco Risini, dimostra da che parte dello schieramento politico vuole giocare la sua partita; nella lista del centro-destra si trovano infatti quasi tutti esponenti politici della Lega, Fratelli d’Italia, Sindaci o consiglieri eletti dai partiti del centro-destra.

Ancora una volta una scelta di campo chiara e netta.

Marco Cannoni

Segretario Unione Comunale Pd Città della Pieve)

Riguardo a redazione